Antony elimina dudas en pleno carrusel de noticias positivas para el Betis de cara al derbi

El extremo no ha necesitado parar en ninguna sesión debido a sus molestias y leagará a tope al domingo, al igual que otros dos pilares que han confirmado su plena recuperación

La semana del derbi está resultando tranquila para el Betis en el capítulo de la enfermería, libre de sobresaltos y con predominio de buenas noticias que le permitirán recibir al Sevilla con la mayoría de la plantilla disponible.

Así las cosas, el Betis continuó esta mañana con la preparación del choque con un nuevo entrenamiento en la Ciudad Deportiva Luis del Sol que contó con la presencia nuevamente de Manu Fajardo, ya presente ayer junto a la plana mayor, y que departió con algunos componentes del plantel.

Nuevamente, como ya hicieron en las sesiones anteriores, tanto Bakambu como Aitor Ruibal se ejercitaron con el resto al ritmo de los demás, por lo que ya no cabe ninguna duda de que ambos estarán en la lista, hasta el punto de que disponen de opciones reales de partir de inicio para repetir por cuarta vez el mismo once.

Antony vuelve a entrenarse con normalidad

En este sentido, Pellegrini tendrá que elegir entre el congoleño, en plena racha goleadora, y Cucho Hernández, que volvió a los terrenos de juego contra el Rayo, con cierta ventaja para el primero, pues al míster le gusta aprovechar las dinámicas positivas. Ruibal ocuparía el carril diestro como en los partidos anteriores y con el brazalete de capitán.

También es destacable y noticioso que Antony no se ha ausentado en ninguna de las sesiones a pesar de las molestias que él mismo reconoció arrastrar, reflejo de que se encuentra mejor y que no necesita parar, lo que despeja cualquier tipo de duda, si es que la había, sobre su presencia en el derbi, donde está llamado a ser una pieza importante bajo la probable vigilancia de los técnicos de la selección brasileña.

Cuatro bajas para el derbi

Además, Dani Pérez se ejercitó por segunda vez consecutiva con el primer equipo ante la atenta mirada de Pellegrini, convencido de sus cualidades para poder encajar en la elite más adelante. El centrocampista es muy del gusto del chileno, que en su momento lo comparó con Lo Celso.

A día de hoy, las únicas bajas para el derbi son los lesionados Isco Alarcón, Amrabat y Giovani Lo Celso, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación y no han llegado a tiempo para la visita del Sevilla. A estas ausencias se suma la de Valentín Gómez por la sanción que arrastra por acumulación de amarillas tras ser amonestado contra el Rayo Vallecano en una acción polémica en la recta final del encuentro del pasado sábado.