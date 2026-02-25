Antony augura un derbi poliédrico: "Hay que luchar, pero también tener control emocional y cabeza, ser inteligentes"

El paulista, que admite sentir "muchas ganas" de jugar tras haberse perdido por sanción el duelo cainita de la primera vuelta, anhela "la grandeza" del partido

"Para mí, lo más importante es estar bien, estar feliz; así, las otras cosas salen naturalmente", apunta Antony Matheus dos Santos en el programa 'Todo al Verde' de RTV Betis, donde recordó sus lágrimas tras el empate ante el Rayo Vallecano: "Soy un jugador que se exige mucho; fallé esa última ocasión, aunque el portero estuvo muy bien también. Hay que cambiar la página y ya anoche estaba con mi familia tranquilo. El domingo tenemos un partidazo, un derbi que es muy especial y con nuestra afición en casa para seguir adelante".

Una cita que el paulista afronta con "más ganas" tras haberse "perdido los dos últimos derbis fuera de casa", aunque el de la 25/26 lo vivió 'in situ' en Nervión. Ahora, tiene "la oportunidad de jugar en casa" un partido que "es diferente, ya que empieza desde principios de semana" y que aboga por vivir "con control emocional y cabeza", porque es normal que haya más briega y menos brillo que en otros, por lo que el extremo cree que han de ser "inteligentes" para ganar: "Voy a pelear por mis compañeros, pero también encarar, hacer lo que yo sé".

La pubalgia: "No la ponga como disculpa"

Aunque el '7' prefiere una semana tranquila, está deseando ser protagonista y, sobre todo, ganar "por la grandeza del partido y lo que es un derbi", aunque la verdad es que la pubalgia le está impidiendo disfrutar de una campaña completa: "Me molesta mucho; desde que empezó el partido, sentía mucho dolor en el aductor, en el pubis, pero he dicho mil veces y voy siempre a decir que cuando me pongo la camiseta de Betis voy a sacrificarme. No pongo eso como disculpa por haber fallado el gol, porque he marcado con molestias también, he dado asistencias. Pellegrini, de broma, me dice que, cuando estoy al 100%, no marco ni asisto tanto".

La grada como factor desequilibrante

"La afición de Betis es increíble, de verdad. Siempre he dicho también que no sólo en los partidos de casa, sino que fuera está siempre con nosotros, y eso es muy importante. Pueden esperar un gran partido, donde sabemos que no nos va a faltar. Todos los jugadores están con muchas ganas de jugar, pues sabemos la importancia que tiene. Especialmente, jugando en casa; estamos peleando ahí arriba, y bueno, ojalá sea un partidazo y salgamos con tres puntos. Estamos preparados para el domingo".