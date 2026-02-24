Antony, con ganas de derbi por "su grandeza", sueña con " hacer historia y ganar un título aquí"
El extremo cree que aún le falta "mucho que aprender y que dar para que pueda ser un ídolo" para el beticismo, al tiempo que recalca su satisfacción por la decisión de volver a vestir de verdiblanco
"Desgraciadamente, no pude jugar el anterior derbi. Es uno de los partidos más importantes del año por su grandeza. Es un partido diferente a todos y hay que jugarlo con cabeza delante de nuestra afición", explica Antony Matheus dos Santos, que se sigue dosificando para no faltar a los partidos, en una entrevista con SportyTV, donde se pone retos ambiciosos (además de seguir mejorando sus guarismos año a año), aunque sin perder el norte: "Es importante que el Real Betis esté en competiciones europeas y, si Dios quiere, deseo pelear y ganar un título aquí. Aunque no hay que estar ansiosos por eso, sino jugar con tranquilidad".
Porque el extremo está justo donde debe estar: "Cada día estoy más convencido de que tomé la mejor decisión. A pesar de las dificultades y de los momentos difíciles, aquí encontré la felicidad. Pasé algunos años lejos de mí; necesitaba reencontrarme de nuevo y ser feliz. Así, las cosas fluyen. El Betis significa mucho para mí y quiero seguir haciendo historia. Me recibieron con las puertas abiertas y con el cariño de la gente, y quiero devolverlo. Pero no sólo estoy bien con los aficionados, sino también con todos los trabajadores tengo muy buena relación. Estoy siempre sonriendo. Llevo poco más de un año aquí, tengo mucho que aprender y que dar para que pueda ser un ídolo".
Convencido por los que más quiere
"Fue poco tiempo el préstamo, pero ese poco tiempo aquí fue increíble. Primero, por reencontrarme conmigo; no sólo estar bien yo, sino también mi familia. Mis propios hijos son muy felices aquí. Tuve opciones en otros clubes, no quiero nombrarlos, pero mi hijo mayor, cuando estábamos de vacaciones en Brasil, me decía que quería volver; cada vez que podía tocaba el asunto. Amamos esta ciudad y amamos este lugar; nos identificamos aquí"
Manchester United
"Estoy agradecido al United por los momentos buenos que viví allí; no sólo fueron malos. Soy una persona más madura y responsable. Cuando no eres feliz, es difícil que las cosas salgan bien. Aunque allí gané dos títulos".
La selección brasileña
"Fue emocionante por el contexto, por la superación personal después de todo lo que pasé... Seguí insistiendo, poniéndolo todo de mi parte. Fue emocionante e importante estar en la convocatoria con Ancelotti. Para mí es un sueño estar en la Copa del Mundo y representar a mi país. Cuando uno se coloca la camiseta de la selección, los sentimientos son diferentes, pero tengo que hacer las cosas bien aquí. La selección es una consecuencia. Me siento más maduro que el Antony que fue a Qatar 2022, más preparado, y sigo trabajando para eso".
Ancelotti
"Un entrenador tan victorioso, con tanta historia y tantos títulos, motiva a los jugadores. Ojalá pueda seguir muchos años; todos estamos contentos. Casemiro, con el que tengo amistad, siempre hablaba bien de él. Es un entrenador que deja libertad, no prohíbe hacer nada; eso aumenta la confianza de los jugadores".
Vinícius
"Es un asunto que estresa mucho; el racismo es inadmisible. Se acepta como una cosa normal, pero es una cosa muy seria. Hay que luchar contra eso y castigar al que lo haga".