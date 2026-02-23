Vuelta al trabajo, seguramente sin Bakambu, Ruibal, Antony y los tres de larga duración

Los dos tocados y el paulista, que tiene un plan personal de reparto de cargas por su pubalgia, se dosificarán en el inicio de la semana del derbi

La primera plantilla del Real Betis iniciará este martes 24 de febrero a las 10:30 horas sus entrenamientos de la semana para preparar El Gran Derbi del próximo domingo 1 de marzo a partir de las 18:30 horas en el Estadio de La Cartuja ante el Sevilla FC. Serán cinco sesiones, la última a puerta abierta el Día de Andalucía, antes de medir fuerzas con la escuadra de Matías Almeyda. Están descartados para la magna cita los tres lesionados de larga duración (Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso, aunque los dos primeros podrían arrancar sobre el césped estos días) y Valentín Gómez, que cumple ciclo de amonestaciones y por el que no se alegará finalmente.

Se confía en que lleguen a tiempo tanto Aitor Ruibal como Cédric Bakambu, que pidieron el cambio ante el Rayo Vallecano por sendas contusiones que les provocaron dolor muscular, aunque parece que ninguna lesión propiamente dicha, si bien seguramente ambos arranquen en el gimnasio y sea el miércoles cuando comiencen a integrarse en el grupo. Algo similar a lo que ocurrirá con Antony Matheus dos Santos, que sigue su particular programa de reparto de cargas para no complicar más sus problemas en el pubis, que le están permitiendo jugar cada jornada como titular. Aunque se espera una curación total dentro de poco, el problema con el paulista llegará cuando vuelva la Europa League.

Deberá plantearse entonces Manuel Pellegrini la conveniencia o no de rotar al '7', que no tiene un sustituto claro, habida cuenta de que Pablo García no está respondiendo a las expectativas y se quedó fuera de la última lista de convocados, mientras que Rodrigo Riquelme es más de lo mismo, con el agravante de haber costado ocho millones de euros. Se quedan sin recambios de garantías tanto ex del Manchester United como Ez Abde, titulares indiscutibles en los extremos, a la espera de que vayan regresando los tocados y haya más alternativas en otras posiciones para ir moviendo piezas.

Cédric Bakambu: dos jornadas seguidas marcando y actitud renovada

"La perseverancia es esencial, porque a menudo es en los momentos más difíciles donde más aprendemos sobre nosotros mismos. Si nos rendimos con demasiada facilidad, nos perdemos esta transformación. A veces, los grandes éxitos llegan justo después de momentos en los que creíamos que todo estaba perdido. Por lo tanto, perseverar significa realmente esperar más, incluso cuando las cosas se ponen difíciles", escribía en sus perfiles oficiales de las redes sociales un Cédric Bakambu más activo también con sus seguidores y que enlaza por primera vez como bético dos jornadas seguidas marcando.