Serra Ferrer ve "muy descosido" al Sevilla: "En lo deportivo es evidente que hay mucha diferencia"

El balear, con todo, aboga por no fiarse de la presunta debilidad del eterno rival, aunque está "convencido de que hay muchas más posibilidades de ganar" qe

"Lo veo, creo, como la mayoría de la gente, en relación a que, hoy por hoy, la plantilla de un equipo y de otro están a mucha distancia, aunque tenga algunas bajas, que, indudablemente, merman un poco la calidad, porque son extraordinarios futbolistas", explicaba este martes en Cope Sevilla un Lorenzo Serra Ferrer que tiene claro, lógicamente, con quién va en El Gran Derbi del próximo domingo 1 de marzo a las 18:30 horas en el Estadio de La Cartuja: "Del Sevilla FC no puedo opinar mucho, pero se le ve muy descosido, se le ve roto en todas las partes. Ya no sé en lo social, porque no vivo allí, pero en lo deportivo es evidente que hay mucha diferencia".

Con todo, el veterano preparador balear, que pudo haber pasado a la historia en blanquirrojo, avisa a navegantes de que los verdiblancos no podrán fiarse de la clasificación ni las dinámicas de unos y otros: "Esto es un derbi, así que hay que ir con cuidado, porque el chute de ánimo que tuvo con la victoria en Getafe les va a ayudar. Ahora bien, esto no basta; los 90 minutos hay que jugarlos, hay que trabajarlos y no solamente pensar en defender algo". Eso sí, espera que impere la lógica: "Estoy convencido de que el Betis tiene muchas más posibilidades de ganar el partido que de empatarlo o perderlo".

Con Almeyda por su sanción

En lo que sí se posiciona con el eterno rival, en este caso con su entrenador, Matías Almeyda, es por el asunto de la sanción de dos meses por la roja directa ante el Deportivo Alavés: "No es habitual. Lo que pasa es que los entrenadores, y en según qué circunstancias, a veces nosexcedemos en una situación un poco sobrepasada. Pero también es muy fuerte que te castiguen con siete partidos. Igualmente, los árbitros tienen errores, se equivocan; insisto en que siete partidos me parece que son muchos".

Los derbis de Serra Ferrer

Aunque sus números globales como entrenador (suma experiencias con AEK de Atenas, FC Barcelona y RCD Mallorca) contra el Sevilla FC son más negativos que positivos (siete victorias, cinco empates y nueve derrotas), los derbis hispalenses se le han dado sensiblemente mejor a Lorenzo Serra Ferrer, que ganó cinco, empató dos y perdió tres como técnico heliopolitano (en dos etapas: del 28 de febrero de 1994 al 30 de junio de 1997 y del 10 de agosto de 2004 al 1 de junio de 2006), a los que habría que sumar su balance como vicepresidente y director deportivo (del 1 de mato de 2017 al 30 de junio de 2019), que se cifra una victoria, una igualada y dos derrotas).