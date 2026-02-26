El Real Betis presume de piña en una comida de convivencia antes de El Gran Derbi: "Unidos, siempre"

Capitanes, futbolistas, entrenadores, directivos, trabajadores... todos los estamentos verdiblancos se han juntado este jueves en un encuentro de confraternización a sólo tres días de recibir al Sevilla FC en La Cartuja y antes del baño de masas del entrenamiento a puerta abierta del sábado

Unidad. Ésa es la palabra clave remarcada por todos los estamentos del Real Betis en la siempre señalada semana de El Gran Derbi, un reto que el equipo verdiblanco asume con la tranquilidad que le da su buena racha reciente: ha sumado 10 puntos de los últimos 12 en juego en LaLiga EA Sports, se ha hecho fuerte en la quinta plaza de la clasificación sin dejar de mirar a la anhelada UEFA Champions League, recibe al Sevilla FC con 13 puntos de ventaja y tiene la oportunidad de enlazar tres triunfos consecutivos ante el eterno rival en toda su historia. Por todo ello han brindado este jueves en "una comida de convivencia" -según palabras del propio club- para afianzar su condición de piña.

Un entrenamiento visible y otro invisible en el Real Betis a tres días de El Gran Derbi contra el Sevilla FC

Nada más terminar el entrenamiento matinal, el tercero en lo que va de semana después de descansar el lunes y volver al trabajo en la mañana del martes, nadie se ha movido de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Allí mismo, en la 'zona lounge' de las instalaciones de Los Bermejales estaba todo preparado para lo que suele llamarse un 'entrenamiento invisible' en el que los presentes compartieron mesa, mantel, conversaciones, risas y muchas dosis de buen rollo.

Al evento han acudido la plantilla al completo, encabezada por los capitanes Aitor Ruibal, Marc Bartra, Isco Alarcón y Adrián San Miguel. También han asistido todos los integrantes del cuerpo técnico encabezado por Manuel Pellegrini y Rubén Cousillas; así como todo el personal que trabaja en el día a día: el 'team manager' Alexis Trujillo, recuperadores, utilleros, fisioterapeutas, personal médico...

Por parte de la plana mayor del club, el rol de anfitriones de la velada lo han asumido los dos consejeros delegados, tanto el presidente Ángel Haro como el vicepresidente José Miguel López Catalán han sido los encargados de hacer de 'cicerones', liderando los corrillos previos a la comida, recibiendo a los invitados con cordialidad e incluso pasando mesa por mesa para ir estrechando manos e intercambiando impresiones; tal y como se puede observar en las imagenes cedidas a ESTADIO Deportivo por el Real Betis.

Tampoco han faltado otras figuras importantes en el plano institucional como son el CEO de la entidad, Ramón Alarcón; consejeros como Joaquín Sánchez, Ozgur Unay o José María Pagola; el director deportivo, Manu Fajardo; los secretarios técnicos, Álvaro Ladrón de Guevara y Andrés Fernández; históricos como Juan Merino, Juan José Cañas o el responsable de Relaciones Institucionales y presidente de la Fundación Real Betis, Rafael Gordillo...

Nadie se ha querido perder esta jornada para estrechar lazos de unión. En este Betis van todos a una. De cara a El Gran Derbi del próximo domingo en el Estadio La Cartuja y para todo lo que le resta a esta ilusionante temporada -mañana viernes el club de las trece barras conocerá su rival en los octavos de final de la UEFA Europa League-. "Unidos, siempre; eso es lo más importante", decía Joaquín a su llegada a la ciudad deportiva. Este viernes, nuevo entrenamiento matinal y el sábado, en la previa, sesión a puerta abierta para que el beticismo también se sume a esta multitudinaria pero cohesionada piña.