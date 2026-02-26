Ricardo Rodríguez se viste de titular para El Gran Derbi, transmite ambición y deja abierto su futuro en el Betis: "Ya se verá"

El lateral zurdo suizo apunta al once de Pellegrini en ausencia de Valentín Gómez y pone el listón alto para un final de curso cargado de retos: derbi ante el Sevilla FC, el sexto billete continental seguido vía LaLiga, el sueño de ganar la Europa League y su cuarto Mundial

Ricardo Rodríguez tiene ganas de derbi. El lateral izquierdo de 33 años ha vuelto a asentarse en el Real Betis después de sufrir unos problemas físicos y todo apunta a que este domingo será titular frente al Sevilla FC debido a la ausencia por sanción del polivalente Valentín Gómez y al bajo momento de forma de Junior Firpo. El internacional suizo cree que no sirve de nada hablar de favoritismo por mucho que lleguen con 13 puntos más que su eterno rival y después de cuatro jornadas sin conocer la derrota.

A pesar de ello, en el alegato del experimentado jugador helvético no cabe más ambición: quiere acabar la temporada clasificándose para competición continental en LaLiga EA Sports, luchar por ganar la UEFA Europa League y acudir a su cuarto Mundial. Para entonces, ya habrá acabado su contrato en el club verdiblanco, aunque no descarta nada: "Ya se verá. Estoy a gusto aquí".

El Real Betis rechaza cargar con el papel de favorito en El Gran Derbi ante el Sevilla FC

"Es un partido bonito para jugar. Aún quedan días para el partido. Creo que vamos a estar bien. Estamos con ganas, queremos ganar el partido. Va a ser un difícil, pero estamos bien". "Yo quiero jugar siempre. Al final es el míster que hace los onces. Yo me tengo que entrenar bien y hacer las cosas bien cuando me toque jugar. Como todos, todos quieren jugar. Hay mucha competencia, el nivel es muy grande, y eso también es importante para todos", ha explicado Ricardo en una entrevista para RTV Betis.

"No, para mí no hay favoritos, porque en un derbi nunca se sabe. El Sevilla puede perder cinco o seis partidos. No importa, porque viene el derbi y cambia mucho. Y nosotros podemos estar muy bien y después puede pasar de muchas cosas. Por eso, el derbi es siempre 50% - 50%. Ganará que está mejor concentrado, el que haga mejor las cosas en el partido. Meter el primer gol seguro que ayuda mucho. Va a ser un partido bueno, bonito y difícil", ha añadido.

Un especialista en duelos de máxima rivalidad: en Turín, Milán, Países Bajos, Suiza, Alemania... y Sevilla

Ricardo ha jugado el derbi de Turín entre Torino y Juventus; el de Milán, como 'rossonero' ante el Inter; ha disputado clásicos en Países Bajos, con el PSV Eindhoven, o en Suiza, con el Zurich; ha jugado duelos de máxima rivalidad regional en Alemania, con el Wolfsburgo; y ya ha vivido cinco veces El Gran Derbi sevillano: "Sí, he jugado muchos, por eso digo que en un derbi nunca se sabe. Pueden pasar muchas cosas. Da igual como esté el Sevilla o como estemos nosotros, eso no importa en este partido".

"Todos los derbis son similares, pero éste cambia un poquito. Aquí la afición es muy caliente. No es que en los otros no, pero aquí cambia un poquito. Claro que la gente me para por la calle. Si me ven, me dicen que quieren ganar el derbi, claro que sí. Yo también quiero ganar. Queremos ganar todos. Yo siento que el derbi aquí es muy importante para los béticos".

Ricardo Rodríguez sueña a tres bandas: LaLiga EA Sports, la UEFA Europa League y su cuarto Mundial

"Estamos bien, creo que estamos haciendo las cosas bien y así tiene que seguir. Hay que hacerlo lo mejor posible. En LaLiga estamos concentrados en ganar, como siempre, y luego también estamos en la Europa League, donde tenemos que hacerlo bien", ha opinado Ricardo Rodríguez, que tiene sus preferencias para el sorteo de los octavos de final de la UEL que tendrá lugar este viernes en Nyon (Suiza). Panathinaikos, Viktoria Plzen, Fenerbahçe o Nottingham Forest. Uno de esos cuatro será el rival del 'EuroBetis': "Al Nottingham ya nos enfrentamos, así que yo prefiero otro para cambiar un poquito. Pero da igual el que vaya a venir".

"Yo me encuentro muy bien aquí y mi familia está bien, estamos a gusto aquí en Sevilla y vamos a ver qué va a pasar", ha añadido sobre su incierto futuro en el Betis un Ricardo Rodríguez que termina contrato con el Real Betis el próximo 30 de junio, a las puertas del Mundial 2026: "Sería mi cuarto Mundial. Sería muy, muy bonito si lo puedo jugar".

"Jugar cuatro Mundiales es algo que creo que no tienen muchos jugadores. Yo, si va todo bien, lo puedo jugar y soy muy feliz. Espero que pueda estar bien ese día cuando empiece. Y nunca se sabe, quizás todavía pueda llegar a jugar otro Mundial más. Lo que espero es que terminemos bien aquí la temporada y después vamos a ver qué pasa con Suiza en el Mundial".