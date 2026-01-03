Alineaciones Celta de Vigo - Valencia: Alineación posible de Celta de Vigo y Valencia en la jornada 18ª de LaLiga EA Sports

Con Europa en el punto de mira, el conjunto celeste recuera a Pablo Durán y Borja Iglesias para una cita a la que el cuadro che llega con urgencias, pues solo tiene un punto de ventaja sobre el descenso

El telón de LaLiga vuelve a abrirse en Balaídos con un choque entre Celta de Vigo y Valencia al que ambos equipos llegan en situaciones dispares. Mientras los celestes quieren aprovechar la oportunidad para seguir metiendo presión en la pelea por los puestos europeos, de los que se encuentran a cinco puntos, el conjunto che necesita volver a la senda de la victoria para despegarse de un descenso sobre el que solo tiene un punto de ventaja.

Así llega el Celta de Vigo

Con 23 puntos en su casillero, el Celta de Vigo perdió una buena ocasión para sumar su tercera victoria consecutiva en el último encuentro de 2025. Tras las sonadas victorias ante Real Madrid y Athletic Club, el cuadro gallego no pudo pasar del empate a cero en el feudo del colista Oviedo, pero ese tropiezo no ha mermado la ilusión de una plantilla que tiene entre ceja y ceja volver a obtener un billete continental.

Además, Pablo Durán y Borja Iglesias se han recuperado de sus respectivas lesiones y estarán a disposición de Claudio Giráldez para el partido de este sábado. El primero de ellos se lesionó en el partido contra el Real Madrid del pasado 7 de diciembre y desde entonces venía realizando trabajo individual, mientras que el internacional español cayó lesionado en el duelo copero ante el Albacete y ya no pudo viajar a Oviedo. El 'Panda', máximo goleador celeste, acortó sus vacaciones para acelerar su puesta a punto y estará en el once si llega en plenas condiciones.#[media;[proveedor:4;id:RCCelta/status/2007065586594140259]]

El que no ha recibido finalmente el alta es el defensa central Carlos Domínguez, de baja desde el 10 de diciembre por una rotura fibrilar en el aductor del muslo izquierdo. Por tanto, se suma a la baja segura de Ristic.

Así llega el Valencia

Por su parte, el Valencia llega a Balaídos después de cuatro jornadas consecutivas sin vencer en las que ha firmado tres empates y una derrota. Salir de la zona roja de la tabla obliga a dar pasos mayores y eso es lo que buscarán en Vigo los pupilos de Carlos Corberán, que viaja sin Stole Dimitrievski y Eray Cömert, si bien ninguno de ellos entra en sus planes.

No faltarán en el once che Pepelu y César Tárrega, restablecidos de la gripe con la que acabaron el año, pero la gran duda es la presencia de Ugrinic, ausente en el último entrenamiento llevado a cabo en Paterna también por un proceso gripal. No es descabellado, además, que el técnico de Chetse pueda apostar por una zaga de tres centrales para buscar mayor solidez.

Alineaciones probalbles:

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Miguel Román, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Iago Aspas, Borja Iglesias y Williot Swedberg.

Valencia CF: Agirrezabala; Thierry, Copete, Tárrega, Diakhaby, Gayà; Pepelu, Ugrinic; André Almeida o Diego López, Luis Rioja y Lucas Beltrán