Celta de Vigo - Valencia: Horario, canal y dónde ver en TV el partido de la jornada 18 de LaLiga

El Celta recibe al Valencia en Balaídos. Ambos equipos llegan con dinámicas muy diferentes y con el global histórico desde 2015 sonriendo al cuadro local

El Valencia visitará Vigo para medirse a un Celta que llega en racha a la primera cita del año. La dinámica de resultados del equipo celeste es muy positiva, todo lo contrario a la del Valencia que vuelve a comenzar el año con urgencias por ganar. Fuera de casa, el combinado de Carlos Corberán aún no sabe lo que es ganar en este curso, racha que pretenden cortar en Balaídos para poner la primera piedra que los aleje del descenso.

La victoria más reciente del Valencia en Balaídos

Desde 2015, el Valencia ha jugado once partidos de la máxima competición en el feudo celeste, donde su victoria más reciente (1-2) es en la temporada 2022-23 en un partido que decantó el canterano Alberto Marí en el minuto 88 y que supuso un gran paso para la salvación del equipo.

De las cuatro victorias, tres fueron por un resultado de 1-2, mientras que en la temporada 2015-16, el equipo dirigido por aquel entonces por Nuno goleó a su rival por un contundente 1-5 con un doblete de Paco Alcácer y Dani Parejo y un tanto de Shkodran Mustafi.

El partido más reciente entre ambos equipos fue el 23 de septiembre de 2024, en la segunda jornada de la pasada temporada, a la que el Valencia de Rubén Baraja llegaba décimo séptimo sin puntos, mientras que el Celta de Claudio Giráldez era líder con tres.

Celta - Valencia:¿A qué hora empieza el partido en Balaídos?

El encuentro que mide esta tarde al Celta con el Valencia, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga, se disputará en el Estadio de Balaídos este sábado 3 de enero de 2026, a partir de las 14:00 horas.

Celta - Valencia ¿Dónde verlo por televisión?

Este partido se podrá ver en plataformas de pago, más concretamente en DAZN y Movistar LaLiga, con la posibilidad de seguirlo en los diferentes dispositivos a través de sus aplicaciones.

Celta - Valencia: ¿Cómo seguir online este duelo?

Además de verlo por televisión, el Celta-Valencia tiene la oportunidad de seguirlo online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del estadio celeste. Una vez concluya este partido de la última jornada, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.