Nolito, ex del RC Celta, elogia la temporada, a Claudio Giráldez y a Iago Aspas

Nolito, ex jugador del RC Celta, ha repasado la temporada del equipo que entrena Claudio Giráldez en una entrevista que ha concedido. El delantero andaluz ha valorado muy positivamente la campaña que conjunto gallego al mismo tiempo que ha elogiado el trabajo del entrenador. Por otro lado, también ha tenido palabras para Iago Aspas y su posible continuidad.

Nolito ha comenzado alabando la temporada del RC Celta el cual lo está haciendo muy bien en LaLiga y la UEFA Europa League teniendo como base muchos jugadores jóvenes. "Lo veo muy bien, me gusta mucho su personalidad. Ojalá nos sigan dando muchas alegrías, no es fácil con mucha gente joven jugando en Primera división. Sus números de las últimas jornadas, si tiras de hemeroteca y te pones a buscar equipos top en Europa, no sé si han conseguido los del Celta. Como sigan con estos números, a lo mejor no se meten en UEFA y se meten en Champions. Queda la segunda vuelta, queda mucho, y de continuar así nos pueden dar muchas alegrías", ha argumentado a CIES Podcast.

El andaluz ha elogiado también a Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta. "Me parece un magnífico entrenador, a la vista está y los números están ahí. No creo en las casualidades, creo que no existen. Está haciendo un trabajo magnífico y sobre todo con mucha gente joven, que hay que ponerlos y no en un partido para hacerlos debutar sino dándoles continuidad en Primera división".

Nolito ha dado su opinión sobre la posible retirada de Iago Aspas

Otro de los temas de los que ha hablado Nolito es sobre la continuidad o no de Iago Aspas que, de momento, no ha decidido si va a renovar o no de cara a la próxima temporada. El delantero, de 38 años, acaba contrato el 30 de junio de 2026.

Nolito ha dicho sobre el futuro de Iago Aspas que siga jugando hasta que él delantero quiera. "Que siga hasta que él quiera o le apetezca. Al final es un tema muy personal. Si se encuentra bien que siga jugando hasta que pueda y que disfrute. El cuerpo, cuando vas cumpliendo una cierta edad, te va costando más trabajo todo, por lo menos a mi. Yo me retiré a los 37 años y cada vez que jugaba un partido me dolía todo pero cada genética es diferente. Que aguante el máximo y nos haga disfrutar y el día que decida dejarlo lo disfrutaremos en otros aspectos del fútbol. Si él se encuentra bien, yo lo dejaría un ratito más pero lo tiene que decidir él con su familia, sobre todo él".