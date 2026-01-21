Iago Aspas, delantero del RC Celta, vuelve a dejar su futuro en el aire: "Con el tiempo hablaré con el club y tomaremos la mejor decisión para todos"

El capitán del RC Celta no quiere precipitarse sobre su continuidad en la élite del fútbol español. A sus 38 años, el delantero sabe que está en la recta final de su carrera deportiva y va a tomar la mejor decisión posible en la cual no se va a meter el club que le va a dar todo el tiempo que necesite

El futuro de Iago Aspas es uno de los frentes abiertos que tiene el RC Celta en esta recta final de temporada. El delantero, de 38 años, acaba contrato al final de esta temporada, pero no quiere precipitarse a la hora de decidir si sigue o se retira. El capitán ha vuelto a ser preguntado sobre su continuidad a lo que ha respondido que cuando pase algo más de tiempo se sentará con el RC Celta para tomar la mejor decisión para todos.

Iago Aspas ha sido claro y ha dicho que no ha tomado ninguna decisión sobre si renueva con el RC Celta o se retira al término de esta temporada. El delantero ha declarado que durante estos próximos meses se sentará con el club. "Esa pregunta llevan meses haciéndomela. Por ahora estoy disfrutando del día a día y no sé lo que va a pasar mañana ni dentro de un mes. Me estoy encontrando bastante cómodo, con el tiempo hablaré con el club y tomaremos la mejor decisión para todos", ha dicho en el podcast La Otra Liga.

El capitán del equipo gallego ha dicho que es inevitable, en ocasiones, pensar qué hará una vez se retire. "A veces le das vueltas. Tengo compañeros de mi quinta que se han retirado y es cierto que no sabes lo que va a pasar. Yo llevo toda mi vida en esto, pues como cuando se jubila una persona que ha trabajado durante 40 años de su vida, el día siguiente siempre tienes esa intriga de lo que va a pasar, pero yo seguro que seguiré ligado al fútbol".

Al hijo mayor de Iago Aspas le piden que su padre no se retire

Iago Aspas ha desvelado una anécdota curiosa y es que compañeros de su hijo mayor le piden que su padre no se retire aún. "Mi hijo mayor me viene muchas veces a casa y me dice que los compañeros del cole le piden que no me retire. Incluso de un par de cursos más, que siguen siendo niños pero se dan algo más de cuenta y me vieron jugar más. No me he parado a pensar si me voy mañana o pasado. El día que no me lo pase bien entrenando, diré hasta aquí llegué".

A sus 38 años, Iago Aspas tiene ahora un rol más secundario en el RC Celta. Con todo, en esta temporada ya lleva 4 goles y 4 asistencias en los 25 partidos y 1.262 minutos que ha disputado.

En el RC Celta le dejan todo el tiempo del mundo para que Iago Aspas tome su decisión

En el RC Celta no le meten ninguna prisa a Iago Aspas. El club va a darle todo el tiempo del mundo al capitán para que tome su decisión. El director deportivo, Marco Garcés, confirmó hacer unas semanas que es optimista con que el delantero siga una temporada más al menos. "Soy muy optimista. Ayer lo vimos, en cada trazo que hace, en cada idea que tiene, deja mucha calidad. Eso es algo que no sobra en el fútbol de hoy”.