Alineaciones Mallorca - Espanyol: Alineación posible de Mallorca y Espanyol en el partido de la jornada 28 de LaLiga

RCD Mallorca y RCD Espanyol se miden las fuerzas durante la jornada 28 de LaLiga EA SPORTS en un duelo clave para las aspiraciones de ambos conjuntos. Tanto bermellones como pericos no podrán contar con algunas piezas fundamentales

El mediodía del domingo nos trae un encuentro clave en las aspiraciones de dos equipos de LaLiga. A partir de las 14.00 horas, el Estadio de Son Moix vivirá un apasionante Mallorca - Espanyol, donde ambos equipos llegan con la intención de revertir sus dinámicas.

Martín Demichelis debuta como local al frente del conjunto bermellón, mientras que Manolo González se desplaza hasta las Islas Baleares con la necesidad de alcanzar la primera victoria del año.

Un ataque condicionado y una formación permutable

Demichelis no podrá contar en este encuentro con Jan Virgili, una de las sensaciones del Mallorca, y el mejor acompañante del máximo goleador del equipo y segundo en general, Vedat Muriqi. El extremo español cumple sanción tras haber visto la tarjeta roja directa el pasado encuentro ante Osasuna.

Por otro lado, Abdon Prats será duda por unas molestias que lo han tenido apartado de la dinámica del grupo, al igual que ocurre con el portero suplente, Lucas Bergstrom.

Sin el extremo titular y como ya adelantó en rueda de prensa, el técnico argentino podría probar con un nuevo sistema, alineando a dos puntas y estableciendo un centro del cambo de cuatro hombres en forma de rombo.

Mucho cuidado tendrán que tener los baleares con las faltas si no quieren sumar más ausencias en los siguientes encuentros, puesto que Mojica, Mascarell y Samú llegan apercibidos de sanción si ven la cartulina amarilla.

Problemas en la defensa perica

Manolo González también pierde a una pieza esencial en el Espanyol. Fernando Calero no pudo entrenar con normalidad por unas molestias en la última sesión previa al duelo, y su aparición en el encuentro será duda hasta última hora, quedando casi descartado.

Algo más de optimismo hay sobre Pere Milla. El máximo goleador perico sufrió un proceso febril a mediados de semana y su participación no corre tanto peligro, como si una titularidad. Más si nos remontamos al último partido de Liga ante el Real Oviedo donde partió desde el banquillo.

Por último, Antoniu Roca, ya recuperado de su luxación en el hombro, vuelve a estar disponible y podría volver a contar con minutos si el partido lo necesitara, en un mediocampo donde la única incógnita reside en el volante ofensivo, donde Edu Expósito y Ngongé pugnan por un hueco en el once.

Posibles onces titulares del partido Mallorca - Espanyol, de la jornada 28 de LaLiga EA SPORTS

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samú, Mascarell, Morlanes, Pablo Torres; Joseph, Muriqi.

RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Urko, Edu Expósito, Lozano; Dolan, Kike García, Terrats.