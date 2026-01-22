Celta 2-1 Lille: Tres puntos y certifica el pase a la siguiente ronda de la Europa League

El Celta de Vigo completó un gran partido en defensa, aprovechó los desajustes defensivos del Lille y se asegura el pase a la siguiente ronda de la Europa League

El Celta de Vigo, con uno menos durante una hora de partido, certifica el pase a la siguiente ronda de la Europa league tras vencer por 2-1 al Lille en Balaídos. La defensa del cuadro celeste tuvo que hacer un esfuerzo extra durante gran parte del duelo. El conjunto de Giráldez aprovechó la fragilidad defensiva de los franceses para golpear y sellar una noche histórica en el templo vigués.

Gol tempranero y expulsión en el Celta

La primera parte comenzó con un ritmo trepidante y con gol en el segundo 40. La primer posesión del partido era para el Lille que quiso implantar su juego y sobre todo, su sello de sacar el balón jugado desde atrás. El primer intento fue un fracaso y el central, en vez de entregarle el balón a su compañero, se lo dio a Borja Iglesias. El esférico, tras dar en el santiagués, cayó en los pies de Aspas que le regaló el gol a Swedberg que sin oposición hizo el 1-0. Para colmo, a los 5 minutos de juegos, Bentaleb se retiró lesionado tras un encontronazo con el autor del gol celeste. El partido, tras el comienzo frenético, si vino un poco abajo, hasta que Hugo Sotelo pisó por detrás a Mandi, que sustituyó a Bentaleb y vio la cartulina roja después de que el VAR avisase al colegiado. En cuanto a ocasiones, pocos chuts a puertas se pudieron ver en Balaídos que se convirtió, tras la roja a Sotelo, en un fortín.

Starfelt hace inútil el gol de Giroud

La segunda parte comenzó con el Celta hundido y con el Lille buscando la portería de Radu con centros laterales. La cabeza de Giroud era el objetivo, aunque pocos balones le llegaron al delantero francés que se desesperaba viendo como cada balón pasaba una y otra vez muy por encima de su frente. El Celta jugó su partido, sin arriesgarse demasiado, hasta que en el minuto 69 encontró el premio del gol a través de un saque de esquina. Miguel Román la puso con música y Starfelt de cabeza amplió la distancia en el marcador para certificar la victoria del Celta y sumar tres puntos vitales de cara a jugar la siguiente fase del campeonato europeo. De poco sirvió el gol de Giroud en los minutos finales para el Lille, que fue con todo a por el empate, pero se quedó con la miel en los labios.

Ficha técnica:

2 - Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda (Ristic, min.90), Sotelo, Miguel Román, Mingueza (Hugo Álvarez, min.88); Aspas (Carreira, min.46), Williot Swedberg (Jones El-Abdellaoui, min.71) y Borja Iglesias (Pablo Durán, min.46).

0 - Lille: Özer; Meunier (Tiago Santos, min.46), Ngoy, Alexsandro (Fernández-Pardo, min.46), Perraud; Broholm, Beltaleb (Mandi, min.10), Mukau, Correia (Diaoune, min.73); Halardsson y Giroud.

Goles: 1-0 Swedberg, min.1; 2-0 Starfelt, min.69; 2-1 Giroud, min.86

Árbitro: Valerio Marini (GER). Expulsó con tarjeta roja directa a Hugo Sotelo (min.28). Además, amonestó a Marcos Alonso (min.30), Mingueza (min.34), Swedberg (min.64) por parte del Celta, y a Ngoy (min.31), Mandi (min.40) por parte del Lille.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la penúltima jornada de la Fase Liga de la Liga Europa disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 20.015 espectadores