Giráldez alaba a Pablo Durán, Miguel Román o Javi Rueda, pero se rinde a Borja Iglesias y Aspas: "Ojalá los tenga siempre muy cerquita de mí"

El técnico del Celta de Vigo no reparó en elogios hacia sus jugadores tras conseguir el pase a la siguiente ronda de la Europa League pero sobre todo puso la nota en los dos veteranos: "Cuando ves a jugadores como ellos actuar de esa manera tan generosa, cualquier jugador no tiene otra manera de actuar que no sea siguiendo ese ejemplo"

El Celta de Vigo lograba anoche una meritoria clasificación para la siguiente ronda de la Europa League tras ganar al Lille por 2-1 en Balaídos, lo que fue calificado por Claudio Giráldez como "un partido histórico" aunque todavía tiene la posibilidad de meterse entre los ocho primeros, lo que le daría la clasificación directa para los octavos de final, para lo que tendrían que ganar en Belgrado al Estrella Roja y esperar una complicada carambola, pero hay posibilidades.

"Tenemos un panorama bueno. Hemos ganado el partido. Vamos a jugar en un campo histórico, hipermotivante. Queremos ir allí a hacer un muy buen partido contra un equipazo como el Estrella Roja. El año pasado jugó Champions y vamos a intentar ganar el partido. Y luego ver dónde nos puede llevar esa victoria. A nivel matemático es posibilidad top ocho. Lo vamos a pelear. Y si no, como dices tú, cuanto más arriba estemos mejor. Y estar entre los ocho primeros de esa siguiente eliminatoria nos ayuda mucho", reconocía el técnico de Porriño, que repasó la participación de varios nombres propios.

Pablo Durán

"Pablo nos iguala el partido, corre por dos. Nos hace estar once para once. Es una exageración, pero sabemos que es capaz de defender en bloque bajo, de extremo izquierdo, atacar casi de delantero... nos ayuda muchísimo en ese aspecto y sabíamos que seguir en ese juego directo, encima con viento, que es más difícil en ese tipo de acciones. El último partido tuvimos superioridad numérica y nos equivocamos al querer inciar desde atrás. Con un rival en superioridad es difícil y más con la tensión que había hoy. Nos ha ayudado mucho para poder sacar de puerta y quedárnosla y las veces que hemos enganchado pases, creo que Pablo y Jones en eso son jugadores que abarcan mucho terreno, de replegar muy rápido y hemos tenido la amenaza de la acción esa de casi penalti, la situación que saca el córner, acciones de Jones que ha estado al límite y hemos defendido muy bien. Hemos tenido alguna acción de balón parado más en la segunda parte, pero todo parte de una actitud y un trabajo defensivo muy bueno".

Miguel Román

"Es un jugador muy completo, es muy inteligente, entiende bien lo que toca en cada momento. Ha empezado el partido jugando en un 4-3-3 alto, cortando el pasillo entre Williot Swedberg y Borja Iglesias. Se ha quedado un par de veces en el último tercio muy bien. Ha acabado el partido jugando de parte del incrustado entre centrales muy bajo, con muchísimo recorrido, pero con mucho orden en esa presión. Ha sacado muchos balones dentro del área, no se ha dado continuidad después del rebote, ha jugado hacia delante muchas veces. Creo que es difícil pedirle más en este partido y en general en esta temporada".

Swedberg y Aspas

"También aparte de eso, creo que hay que valorar el trabajo de Iago Aspas y Williot Swedberg cerca de él, en una línea de tres, dos jugadores que están acostumbrados a estar en el último tercio, incluso abiertos, a nivel defensivo con la línea de cuatro, que lo han hecho muy bien. El trabajo de Borja Iglesias, el trabajo luego de Jones El Abdellaoui y de Pablo Durán, saliendo Mingueza, jugando el segundo mediocentro o prácticamente porque volcaba mucho más el balón en el otro pasillo. Y la verdad es que me enorgullece ver la actitud del equipo, ver cómo la gente se lo deja todo, y cómo asume que hay que arrimar el hombro, que está por encima el Celta que ellos mismos, y eso es maravilloso y precioso como entrenador, y creo que como aficionado del Celta también se tiene que sentir orgullosa la gente de ellos".

Javi Rueda

"Son muchos los que hacen el equipo. Alguno es más vehemente en el campo, lo muestra y es muy de gesticular y es muy pasional y otros pues, como Williot por ejemplo, es más frío. Y Pablo también es Afouteza. Es valentía, es arrojo, es ayudar al equipo y darlo todo la camiseta. Rueda, creo que lo ha entendido muy bien desde el primer día que llegó aquí, porque lo tenía en su ADN y creo que también hay que alabar que es un jugador que no está teniendo desde inicio participación en los últimos partidos y ha aguantado 80 minutos con uno menos, con un trabajo físico muy bueno. Se acostumbra a jugar con intensidad muchos minutos, que le cuesta, pero hoy lo ha hecho muy bien. Javi también, ha tenido una molestia en el descanso y ha aguantado todo el partido. Estoy muy orgulloso de ellos".

El ejemplo de Aspas y Borja Iglesias

"Para mí es una exhibición de liderazgo, un partido tras otro. Tanto él como Borja. En el momento de la expulsión se acercan allí, y lo que les digo es que algún momento y pronto los cambio, y los dos lo dicen con una sonrisa, lo aceptan, lo entienden y se tiran todo el partido ayudando a sus compañeros, animando. En el descanso tras ser sustituidos, arengando a la gente. Muchas cosas que no se ven desde fuera, pero que en el vestuario pasan. Y creo que cuando ves a jugadores como Borja o Iago Aspas actuar de esa manera tan generosa, cualquier jugador que empieza en esto no tiene otra manera de actuar que no sea siguiendo ese ejemplo. Y la verdad es que han hecho un trabajo de presión espectacular, que han sido certeros en muchas situaciones ofensivas. Son dos jugadorazos. Y más allá de eso, por lo humano, ojalá los tenga siempre muy cerquita de mí".