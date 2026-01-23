Noche histórica y de compromiso del Celta con Balaídos: "Estamos muy contentos, pero queremos más"

El Celta celebra el pase a la siguiente ronda con su afición tras un partido "muy duro" y que terminó con "una tontería" de Swedberg

El Celta de Vigo logró en Balaídos una victoria esencial para certificar su pase a la siguiente ronda de la Europa League en un partido lleno de sacrificio que terminó siendo una noche mágica e histórica para la afición celeste. Los jugadores del club vigués, tras el partido, celebraron el pase a la siguiente ronda y confirmaron el buen momento de forma del club gallego.

Swedberg no esconde su satisfacción tras el pase de ronda en la Europa League

El atacante sueco Williot Swedberg, autor del primero gol del Celta en su victoria ante el Lille, no escondió su enorme satisfacción por la clasificación para la siguiente ronda de la Europa League. “Estamos disfrutando, viviendo noches maravillosas en la Europa League, sobre todo aquí en Balaídos. Estamos muy contentos, pero queremos más”, manifestó el futbolista celeste a Movistar+ tras el encuentro. Swedberg, una de las novedades en el once de Claudio Giráldez, reconoció que la expulsión de su compañero Hugo Sotelo en el minuto 29 les obligó a defenderse más de lo habitual. “Empezamos muy bien, pero después de la expulsión nos tocó defendernos. A veces toca hacer eso, y hoy lo hicimos como un equipo”, indicó el sueco, que no podrá jugar el último partido de la Fase Liga contra el Estrella Roja por acumulación de tarjetas amarillas: “Hice una tontería y me mostraron la tarjeta”.

Mingueza confirma el esfuerzo extra del Celta por sacar el partido hacia delante

Por otro lado, el internacional español Óscar Mingueza destacó este jueves la capacidad de sacrificio de su equipo para sumar un triunfo vital ante el Lille, que jugó más de una hora en superioridad por la expulsión de Hugo Sotelo en el minuto 29. “Ha sido un partido de compromiso, de sacrificio y de equipo unido”, apuntó el carrilero celeste, para quien tras un buen arranque de partido todo se complicó tras la expulsión. “Ha sido un partido muy duro. Creo que hemos empezado muy bien, presionando bastante bien, de hecho el primer gol es fruto de esa presión, pero con la expulsión nos ha tocado sufrir. En la segunda parte conseguimos tener algo de control en los primeros diez minutos, pero luego ya nos han achuchado”, analizó. Mingueza elogió a su entrenador, “Claudio ha influido mucho en que el equipo juegue así”, y dejó claro que viajarán a Belgrado “a por la victoria” porque todavía pueden alcanzar el ‘top 8’ de la Europa League. “Pero antes de eso tenemos otro partido importante en Liga ante la Real Sociedad, un equipo que está en muy buena forma y que nos obligará a estar muy bien para alargar esta buena racha”, sentenció.