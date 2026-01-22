Celta de Vigo - Lille, en directo el partido de hoy de la Europa League en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el choque de la jornada 7 de la Europa League entre el Celta y el Lille

¡Buenas noches y bienvenidos a Balaídos! En la jornada de hoy, la penúltima de la primera fase de la Europa League, el Celta de Vigo recibe al Lille con las esperanzas de sacar tres puntos que lo acerquen, aún más, al pase de la siguiente ronda de la competición europea. ¡Arrancamos con la previa!

Mientras que salen las alineaciones de ambos conjuntos, vamos a hacer un repaso a todo lo que hay que saber acerca de este duelo entre el Celta y el Lille en en la jornada 7 de la Europa League

“Mañana tenemos un partido clave ante un rival tan poderoso como el Lille”, apuntó el técnico gallego, quien recordó que a finales de julio de 2024 fueron superados claramente (3-1) por el equipo dirigido por Bruno Génésio en el amistoso que ambos disputaron en la localidad francesa de Valenciennes.

El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, advirtió este miércoles, en la rueda de prensa previa al duelo con el Lille de la penúltima jornada de la Fase de Liga de la Liga Europa, del potencial del conjunto francés.

Carlos Domínguez es baja para este partido por “un percance” que sufrió en el tobillo durante el entrenamiento de ayer, aunque su lesión no es grave y espera contar con él ante la Real Sociedad.

Para el duelo contra el Celta, Genesio recupera a dos ausentes en el último duelo, el lateral izquierdo indonesio Calvin Verdonk y el belga Mathias Fernandez-Pardo, mientras que mantiene la baja de Benjamin André, su capitán, con una lesión en la espalda. Tampoco estarán a disposición del técnico Ousmane Touré, André Gomes, Marc-Aurèle Cailard y Hamza Igamane.

El Celta de Vigo encara la jornada 7 de la Europa League mirando la clasificación y haciendo cuentas para estar en la siguiente ronda del torneo europeo. Para que no se vengan abajo las matemáticas de Claudio Giráldez, los españoles deberán vencer al Lille en Balaídos y así presentar su candidatura de cara a loa siguiente ronda de la segunda competición de Europa.

El Celta y el Lille, igualados en la clasificación de la Europa League

A falta de dos jornadas para la conclusión de la primera fase, ambos equipos están igualados a nueve puntos en la clasificación. La única victoria francesa a domicilio en Europa fue en el campo del AS Roma, mientras que el tropiezo celeste en Balaídos llegó en su último duelo ante el Bolonia. La ausencia de Ilaix Moriba, uno de los pilares del equipo, supone un gigantesco problema para Claudio Giráldez, que se ha quedado con sólo dos mediocentros en la primera plantilla tras las salidas de Damián Rodríguez (cedido al Racing Santander) y Fran Beltrán (traspasado al Girona). La sanción del guineano invita a pensar en un centro del campo con Miguel Román y Hugo Sotelo, aunque no está descartado que el técnico gallego desplace al internacional español Óscar Mingueza a la zona de creación, lo que dejaría el carril derecho para Javi Rueda.

Por su parte, el Lille viaja a Vigo tras haber cosechado tres victorias consecutivas que han sumido al equipo en las dudas y con la necesidad, como su rival de mañana, de sumar tres puntos para poder mantener las opciones de clasificación para la siguiente fase de la competición. Relegado a la quinta plaza del campeonato, tras esta mala racha, el equipo de Bruno Genesio ha perdido algo de la frescura de los primeros meses de competición y eso se está notando en los resultados. La última derrota, contra el todopoderoso París Saint-Germain, puso de manifiesto la incapacidad del equipo en su estado actual para rivalizar contra grandes equipos, aunque en el pasado el Lille ya ha puesto de manifiesto que puede superarse en Europa.