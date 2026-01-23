Claudio Giráldez califica de "histórico" el triunfo del Celta de Vigo

El técnico del Celta mostró su orgullo por dejar atada la clasificación a la siguiente ronda de la Europa League en su regreso a la competición europea

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, estaba exultante tras el triunfo de su equipo ante el Lille por 2-1, el cual le asegura el pase a la siguiente ronda de la Europa League y lo mantiene vivo en la pelea por el top ocho. “Para mí ha sido un partido histórico, luego cada uno lo vivirá a su manera. Creo que ha sido un día muy especial, mágico. Hemos conseguido la clasificación matemática para la siguiente ronda, en un partido con dos partes muy diferenciadas. Ahora vamos a pelear por el ‘top8’ con todas nuestras fuerzas en Belgrado”, comentó en rueda de prensa.

Claudio Giráldez elogia la puesta en escena del Celta y señala la roja de Hugo Sotelo en el minuto 30 de partido

El técnico celeste elogió la puesta en escena de su equipo ante un rival “de tanto talento”, y achacó “a la mala suerte” la expulsión de Hugo Sotelo porque “va a reducir por detrás y le pisa”. “Es una expulsión que se da muchas veces en el fútbol. Recuerdo una similar de Gabri Veiga cuando estaba en el Celta”, apuntó Giráldez, quien incidió en que “a nivel matemático” es posible acabar entre los ocho primeros. “Está difícil, pero lo vamos a pelear en un campo histórico. Nos vamos a encontrar con un equipazo como el Estrella Roja, pero vamos a ir a por la victoria para acabar cuanto más arriba. Por lo menos, sería importante estar entre los ocho primeros de esa segunda eliminatoria”, sentenció.

Miguel Román destaca el esfuerzo del Celta para resistir con uno menos durante más de una hora de partido

Por otro lado, Miguel Román, centrocampista del Celta, destacó el gran trabajo defensivo que hicieron “durante una hora” con un futbolista menos por la expulsión de Hugo Sotelo en el minuto 29. “Estuvimos muy bien en inferioridad. El trabajo de la semana se está notando, poco a poco estamos mejorando a nivel defensivo. Pero tenemos que estar con la mente muy estable para evitar que aparezcan los problemas”, señaló a los periodistas tras el encuentro. Agradeció el apoyo de los aficionados porque “han estado de diez” durante todo el choque, y confesó que las noches de competición europea son “diferentes” porque “el ambiente que se respira es distinto”. “Estamos muy contentos porque estamos clasificados matemáticamente para la siguiente ronda, ahora vamos a Belgrado a soñar con el top 8. Estamos en una buena dinámica, y eso en el fútbol es fundamental”, sentenció.