Giráldez, técnico del Celta, sobre la situación de Ferrán Jutglà: ﻿"No es por no intentarlo pero su cabeza le está hablando en negativo"

El preparador celeste ha confirmado las recuperaciones de "los de la gripe", Carreira, Bryan Zaragoza y Radu, así como ha repasado la convocatoria y el estado de confianza de Jutglà; sober el mercado de fichajes hablará a la vuelta de vacaciones: "Os prometo que todo el mes de enero voy a hablar del mercado, de lo que pienso y de lo que no pienso"

Claudio Giráldez ha tratado multitud de temas en su última rueda de prensa del año antes de afrontar el duelo de este sábado frente al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. El técnico de Porriño ha confirmado la baja del delantero Borja Iglesias pero al mismo tiempo ha recuperado a los enfermos de gripe. "Los de la gripe han entrenado: Carreira, Bryan y Radu han entrenado, Radu está un poco debil. Recuperamos efectivos", ha explicado, partido para el que además se espera un gran apoyo de la afición celeste.

"El año pasado tuvimos el precedente contra el Valladolid, que era el partido que más cerca teníamos y hubo un ambientazo por parte de nuestra afición y le dimos la alegría de poder ganarlo. Yo firmo que pase lo mismo, que sigamos en ese mismo ambiente y que seamos capaces de ganarlo 0-1, como fue el año pasado, y podamos cerrar este año tan bonito con una sensación buena y no con la que nos quedamos en el partido de Albacete, y ojalá le recompensemos a la afición todo el apoyo que nos ha dado durante toda esta andadura y el esfuerzo que hacen en poder acompañarnos en los partidos fuera de casa", ha expresado el técnico del Celta, que ha tratado más cuestiones.

El momento de forma de Ferrán Jutglà

"No es por no intentarlo y ojalá podamos tener cada vez una mejor versión de él. Ha hecho partidos muy buenos en los que no ha tenido premio, ha hecho otros partidos que creo que no ha estado a su mejor nivel seguramente porque su cabeza le está hablando en negativo y tenemos que ser capaces de recuperar esa parte de él. Mañana veremos si juega de inicio o no, tenemos posibilidades con él, posibilidades sin él y lo que sí creo que va a ser en algún momento importante del partido".

La convocatoria del canterano Hugo González

"Evidentemente no queremos que Hugo no juegue ni debilitar al Fortuna pero en este caso, con las bajas que tenemos arriba, con la incógnita del tiempo de recuperación que hay, no sabemos cómo van a estar mañana Iago Aspas, Hugo, Mingueza, los que jugaron muchos minutos con poco tiempo de recuperación. Y Hugo es un jugador que ha estado con nosotros toda la pretemporada, que ha entrado con nosotros de manera recurrente, que creo que nos puede dar muchas posiciones arriba y es una opción para mañana que no se descarte y por eso lo llevamos. El otro día los cambios para mí fueron prácticamente obligados. Los tres cambios en el descanso creía que teníamos que hacerlos entre unas pequeñas molestias y un cambio de situaciones de conducción desde los centrales, jugar con una altura más de medio centro, tener más duelo por fuera. Ahí vienen los tres cambios y luego Jones El-Abdellaoui y Yoel Lago me piden el cambio los dos y te obliga a hacerlos, y luego Borja Iglesias me pide el cambio él. Son tres cambios que hacen que no puedas hacer lo que tú pensabas y que tengas primero la hipoteca de los tres cambios en el descanso, que es una decisión mía, pero que creía que lo necesitábamos, y luego que los jugadores en este momento de la temporada evidentemente hay carga y no queremos que nadie se lesione y tenemos que cuidarlos".

El mercado de fichajes

"Me vas a permitir que no te hable del mercado hoy. Tenemos un partido mañana de cierre en el que vamos con la intención de ganar el partido, con muchos jugadores lamiéndose las heridas del partido del otro día, un partido muy exigente en lo físico y en lo mental, con un golpe evidentemente en lo mental para el equipo. Lo dije a la cara del partido, con mucha gente fastidiada a la cara del partido, con gente mostrándolo más y gente mostrándolo menos, pero con un sentir de dolor en el vestuario, es una realidad. Creo que lo importante ahora mismo es que todo el mundo se recupere para el partido de mañana, que pongamos todos nuestro foco en ese partido y empujemos como podamos para sacar un partido adelante muy fastidiado, complicado, por ser el noveno en 28 días, por ser el último antes de Navidad, por jugar en el campo del Oviedo con una incertidumbre de lo que va a pasar. Os prometo que todo el mes de enero voy a hablar del mercado, de lo que pienso y de lo que no pienso, y lo único que te voy a decir es que me mantengo en mi pensamiento del principio de temporada, confío plenamente en la plantilla que tengo y sé que la podemos de alguna manera corregir, pero lo que me interesa es que no se debilite la plantilla. Ya lo dije el año pasado y estamos en una posición privilegiada en las dos competiciones que nos quedan y ahí nos tenemos que centrar, nada más".

Deseos para el nuevo año

"Salud, que es lo primero. Que sigamos todos unidos, que se dé un año lo más parecido posible al pasado, que creo que es un año irrepetible, es muy difícil de conseguir. Intentaremos disfrutar del camino, del proceso, que mantengamos nuestra identidad, que sigamos creciendo como club y que podamos ayudar a nuestros jugadores y a la gente de nuestro alrededor a que seamos cada vez más fuertes y que mantengamos nuestra línea de trabajo, que es lo que le pido. Y luego, evidentemente, que mi familia esté bien y toda la gente de mi alrededor".