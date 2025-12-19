El Celta de Vigo firma su mejor arranque liguero en una década

La victoria del pasado fin de semana ante el Athletic deja al equipo de Claudio Giráldez con 22 puntos en 16 jornadas, consolidando un inicio de temporada histórico y acercándose a puestos europeos

El Celta de Vigo atraviesa un momento dulce en LaLiga. La victoria del pasado domingo ante el Athletic Club por 2-0 ha marcado un hito para el equipo de Claudio Giráldez, que firma el mejor arranque liguero de la última década con 22 puntos en 16 jornadas. Este rendimiento supera en cuatro unidades al logrado por el conjunto vigués en la misma fase de la pasada temporada y refleja la solidez de un proyecto que avanza con paso firme.

Desde el último ascenso a Primera División, únicamente en la campaña 2015-16 el Celta superó esta puntuación a estas alturas del campeonato. Bajo la dirección del argentino Eduardo 'Toto' Berizzo, aquel equipo sumaba 31 puntos tras 16 jornadas, logrando un inicio aún más destacado. Aun así, los registros actuales de Giráldez suponen un récord moderno para la entidad y un aliciente para soñar con metas más ambiciosas.

Escalando posiciones y cerca de Europa

El triunfo ante el Athletic ha permitido al Celta ascender hasta la octava posición de la tabla, situándose a solo dos puntos del Betis, que ocupa el sexto puesto y el último que da acceso a competiciones europeas. La igualdad en la zona media-alta de la clasificación convierte a los próximos partidos en un desafío clave para que el Celta, que la temporada pasada alcanzó la Europa League, consolide su candidatura a repetir presencia en competiciones europeas, ya sea en la Europa League o en la Conference League.

El equipo vigués se ha mostrado especialmente fuerte fuera de casa. Con 14 puntos en siete desplazamientos, el Celta es el tercer mejor visitante de la competición, solo por detrás de Real Madrid y Barcelona. Su único tropiezo a domicilio se produjo frente al Elche en el Martínez Valero, un detalle que refleja la consistencia del conjunto de Giráldez en escenarios complicados y que refuerza la confianza en su proyecto táctico.

Consolidación y expectativas

El rendimiento de los jugadores y la cohesión del bloque permiten al Celta mirar hacia la segunda mitad de la temporada con optimismo. La combinación de solidez defensiva, efectividad ofensiva y capacidad para competir tanto en casa como fuera ha sido clave para este inicio histórico.

Si el equipo logra mantener el nivel exhibido hasta ahora, podría no solo consolidarse en la zona alta, sino aspirar a superar el registro de Berizzo y poner la temporada 2025-26 entre las mejores de la última década. Los próximos compromisos serán determinantes para confirmar si este Celta mantiene su fortaleza y da un paso hacia objetivos europeos de cara al final de la campaña.