Las cuentas del Celta de Vigo en la Europa League y las opciones de un duelo con morbo ante Rafa Benítez

Con el pase a los 'play offs' eliminatorios en el bolsillo, el conjunto celeste apurará sus opciones de entrar en el 'top 8' y lograr el pase directo a los octavos en la última jornada. A día de hoy, uno de sus posibles rivales sería el Panathinaikos que dirige el técnico madrileño

El Celta de Vigo se encuentra en un momento dulce de la temporada. Si en LaLiga suma tres victorias consecutivas y cinco en las seis últimas jornadas, lo que le ha permitido mantener el pulso con el Real Betis en la lucha por la sexta plaza, en la Europa League ya ha conseguido su clasificación para el 'play off' previo a los octavos de final y ahora luchará en la última jornada por un sitio en el 'top 8' que le otorgue un billete directo y le permita ahorrarse dicha eliminatoria. Después de dos derrotas consecutivas, la victoria por 2-1 ante el Lille vino a confirmar el gran estado de forma del cuadro gallego en una noche "histórica", como la calificó su entrenador, Claudio Giráldez.

Ganar en el campo del Estrella Roja y esperar los pinchazos de sus rivales

Gracias a su triunfo ante el conjunto francés, los celestes se han aupado al 14º puesto de la Fase Liga, con 12 puntos en su casillero y cinco de ventaja sobre el 25º, por lo que su clasificación es un hecho. A partir de ahí, el objetivo ahora es dar caza precisamente al Real Betis, que cierra con dos puntos más, 14, esa zona de honor que da acceso a los octavos. Para ello, las cuentas están claras: vencer en el último encuentro en el feudo del Estrella Roja de Belgrado y esperar los pinchazos de de los equipos que le preceden en la tabla: el Stuttgart y el PAOK, con los que está igualado a puntos pero con peor diferencia de goles; el propio Estrella Roja y el Genk, que tienen 13 puntos; y el Oporto y el Real Betis, que llegan a los 14.

Las fechas y las claves del sorteo de los 'play offs' eliminatorios

De momento, a los de Giráldez les tocará afrontar una ronda intermedia el próximo mes de febrero (días 19 y 26). Así, el segundo objetivo, en caso de no poder asaltar el 'top 8', pasa por mantener un sitio entre el 9º y el 16º, pues con ello se aseguraría jugar la vuelta en Balaídos. Cabe recordar en este sentido que el formato ideado por la UEFA establece un sorteo por parejas, enfrentando al 9º y el 10º con el 23º y el 24º, y así sucesivamente, estando previsto el mismo para el próximo 30 de enero.

Con la actual clasificación, un 50% de posibilidades de medirse al Panathinaikos

Echando un vistazo a la actual clasificación, por tanto, llama la atención la posibilidad de un enfrentamiento que sin duda traería consigo una importante ración de morbo. En estos momentos, como decimocuarto en la tabla, el Celta de Vigo se mediría o bien al 20º, un Dinamo de Zagreb al que ya se ha medido en en esta Fase Liga, con victoria por 0-3 en tierras croatas; o al 19º, que no es otro que el Panathinaikos que dirige Rafa Benítez.

De este modo, aunque todo puede cambiar en función de lo que suceda en la última jornada, existe la opción de ver de nuevo en Balaídos al técnico madrileño, que se marchó por la puerta de atrás tras aterrizar en el verano de 2023 como una gran apuesta por parte del club vigués. A la postre, sin embargo, fue destituido a falta de cinco jornadas para el final al tener al equipo solo dos puntos por encima del descenso, siendo Giráldez quien salvó la papeleta. Ahora tiene al conjunto ateniense, donde desembarcó en octubre, quinto en la liga griega, a nada menos que 16 puntos del liderato.