Estrella Roja - Celta de Vigo: Onces probables, horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la jornada 8 de la Europa League

El cuadro de Giráldez busca cerrar su clasificación para la siguiente fase con una victoria ante un Estrella Roja que tiene algunas posibilidades de entrar en el top-8

Este jueves 29 de enero, el Celta de Vigo se verá las caras ante el Estrella Roja en el estadio Rajko Mitic, este será el último partido de la fase de clasificación de los vigueses.

El conjunto de Giráldez afronta este choque en la decimocuarta posición y tiene en su casillero 12 puntos -empatado con Bolonia, Stuttgart y PAOK-, las opciones de entrar en el top-8 son ínfimas, así que su objetivo va a ser cerrar la clasificación con una victoria ante un Estrella Roja que está haciendo un gran torneo.

Por otro lado, el Estrella Roja es undécimo y tiene 13 puntos, estos los ha obtenido ante rivales de la talla del Lille, FCSB (antiguo Steaua Bucarest), Sturm y Malmo. Luego, ha perdido frente a dos equipos portugueses: Porto y Braga. Ahora este compromiso le llega en un buen momento, viene de ganar sus cuatro últimos partidos europeos, en cambio, en su liga aunque va segundo -a un punto del Partizan- está siendo un poco más irregular, los de Dejan Stankovic han logrado únicamente tres victorias en los últimos cinco partidos.

El Celta busca la última alegría europea antes de los playoffs

Con casi total seguridad, los vigueses tendrán que jugar los playoffs, debido a los dos pinchazos ante Ludogorets y Bolonia. Los vigueses esperan que no se repitan esos resultados y puedan hacerse con la victoria, como ocurrió en el pasado choque ante el Lille. Si salen victoriosos, sería el primer triunfo de la historia del Celta ante los serbio fuera de su país. Ambos equipos se enfrentaron en la campaña 200/01, con victoria para cada equipo local. De ganar, le daría un gran impulso para afrontar los playoffs con una buena dinámica europea.

Los serbios sueñan con el top-8

Demasiadas cábalas, son las que se tienen que dar para que el Estrella Roja forme parte de los ocho equipos clasificados directamente, pero en sus ideales está no dejar de luchar. Por eso, pueden ser un gran problema para el cuadro español, si no salen enchufados, los de Stankovic pueden imponer su físico.

Giráldez llega con todos disponibles y la novedad de Fer López

El Celta de Vigo ha viajado a Serbia, con todos sus efectivos disponibles, hasta incluso va a poder disputar el encuentro el canterano Fer López, que acaba de volver al cuadro vigués cedido por los Wolves. Su inscripción estaba bajo lupa, pero finalmente la UEFA ha dado luz verde a que Fer López pueda jugar con el RC Celta el partido contra el Estrella Roja, ya que ha sido inscrito en la competición como miembro de la lista B del equipo gallego.

Onces probables del Estrella Roja - RC Celta de Vigo en la jornada 8 de la fase de liga de la Europa League

Estrella Roja: Matheus; Seol, Rodrigo, Veljkovic, Tiknizyan; Kostos, Elsnik, Krunic, Lucic; Arnautovic o Bruno Duarte y Katai.

RC Celta de Vigo: Andrei Radu; Yoel Lago, Carl Starfelt, Mihailo Ristic; Javi Rueda, Moriba, Miguel Román, Carreira; Aspas, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.

Estrella Roja - RC Celta de Vigo: fecha y horario de la jornada 8 de la Europa League

El encuentro de la jornada 8 de la Europa League entre Estrella Roja y Celta de Vigo -al igual que el resto de partidos de la jornada- está programado para el jueves 29 de enero a las 21:00 horas, en el estadio Rajko Mitic.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 8 de la Champions League entre Estrella Roja y RC Celta de Vigo?

El Estrella Roja - Celta de Vigo de la jornada 8 de la Europa League es ofrecido bajo demanda por Movistar, a través de su canal Movistar Plus+ (dial 7), Movistar Liga de Campeones 2 (dial 61 en Movistar y dial 117 en Orange) y Movistar Liga de Campeones 3 (M62 y O118).

¿Cómo seguir online el Estrella Roja - RC Celta de Vigo, encuentro de la jornada 8 de la Europa League?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Estrella Roja - Celta de Vigo de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Rajko Mitic. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.