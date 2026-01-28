Sergio Álvarez, directivo del RC Celta, sobre la renovación de Mingueza: "No puedes meterte en la decisión que tome"

El polivalente futbolista acaba contrato con el equipo gallego al final de esta temporada. El catalán se debate entre continuar en el RC Celta que ya le ha mostrado su predisposición a llegar a un acuerdo o marcharse a la Juventus durante el próximo verano

Óscar Mingueza es uno de los asuntos a los que tiene dar carpetazo el RC Celta en los próximos meses. El club gallego quiere renovar al polivalente futbolista, que acaba contrato al final de esta temporada, pero tiene el problema de que la Juventus de Turín, uno de los equipos más grande de Europa, lo quiere fichar como agente libre durante el próximo verano. El RC Celta y Óscar Mingueza no terminan de llegar a un acuerdo y todo apunta a que van a separar sus caminos pronto. Sobre esta cuestión ha dado su opinión Sergio Álvarez, miembro del consejo de administración del RC Celta.

Antes de tomar un vuelto rumbo a Belgrado, donde el RC Celta juega este jueves contra el Estrella Roja en la UEFA Europa League, Sergio Álvarez ha asegurado que nadie puede meterse en la decisión que tome el catalán cuando ha sido preguntado cómo está la renovación de Óscar Mingueza. "Al final cada uno tenemos nuestros objetivos. Eso es muy personal. Al final esto es muy corto. Creo que ser feliz es muy importante en la vida, pero cada uno tiene sus objetivos, sus retos y al final no puedes meterte en la decisión que tome".

Mingueza acaba contrato con el RC Celta al final de esta temporada, tanto el club como la afición quieren que el catalán siga más allá de esta temporada, pero el equipo gallego no puede competir con el dinero y el proyecto deportivo que le ofrece la Juventus de Turín que de momento ha desistido de ficharlo en este mes de enero y apostar por cerrar su incorporación durante el verano de cara a la próxima temporada.

El RC Celta afronta el partido contra el Estrella Roja de UEFA Europa League con mucha ambición

Sergio Álvarez, directivo del RC Celta, también ha hablado sobre el partido contra el Estrella Roja de UEFA Europa League, dejando la siguiente reflexión de cómo lo afronta el equipo que entrena Claudio Giráldez. "Para seguir sumando puntos en Europa, para que los jugadores sigan ganando experiencia en estos partidos y, por qué no, para ganar y llevarnos los tres puntos. Siempre existe la posibilidad de quedar entre los ocho primeros y, bueno, si no se puede, pues quedar lo más arriba posible para tener también ese partido de vuelta después de la eliminatoria en Balaídos. Estos partidos también son para seguir madurando, para seguir creciendo, para que los jugadores pues sigan conociendo la experiencia en Europa y para las próximas eliminatorias seguro que nos va a venir bien".