Las palabras de Mingueza que suenan a despedida: "Los tres años que he estado aquí han sido un poco duros"

Mingueza analizaba el triunfo y la clasificación el Celta y al mismo tiempo recordaba sus tres años en Vigo donde "sobre todo los dos primeros" donde lucharon por la permanencia

El Celta de Vigo logró anoche su pase a la siguiente ronda de la Europa League tras su merecida victoria ante el Lille, optando además a una posible clasificación directa a los octavos aunque para ello habría que ganar al Estrella Roja en Belgrado y esperar que varios resultados acompañen. Sea como fuere, la alegría era evidente en el vestuario celeste y fueron varios los jugadores que así lo reflejaron tras el choque.

Uno de ellos fue Óscar Mingueza, que anoche fue titular en el carril izquierdo. "Tiene un mérito tremendo. En los primeros 30 minutos nos hemos ceñido muy bien al plan de partido, hemos interpretado muy bien la presión y, de hecho, el primer gol es por la presión. Luego, con la expulsión, ha sido un partido de sufrir, de estar juntos, y en esto no nos gana nadie", reconocía el catalán.

Sobre la modificación de su posición, Mingueza ha explicado: "Lo que intentaba era cerrar pases por el medio y ayudar por la banda. Al principio podía estar un poquito más alto, podía correr alguna vez a la espalda. Cuando ha entrado Jones he sido un poco más posicional con balón".

Ahora toca ir a Belgrado en busca del top 8. "Estuve allí y sé cómo es el campo y la afición. Va a ser un partido muy difícil. No van a regalar nada, vamos a tener que dar nuestro 100%. Ahora toca centrarnos en la Real, es un partido muy importante y vamos a seguir con esta racha de victorias. Después ya pensaremos en Belgrado", ha reconocido el lateral, que también dejó unas palabras que podrían sonar a despedida después de que se haya informado en los últimos días de que tendría un preacuerdo con la Juventus para marcharse libre el próximo verano.

"La clasificación es algo muy merecido. Los tres años que he estado aquí han sido un poco duros, sobre todo los dos primeros nos hemos salvado en las últimas jornadas. Hemos tenido rachas buenas, malas y momentos en los que no sabíamos que iba a pasar. Claudio ha influido mucho en que el equipo juegue así. Por los jugadores que tenemos, el equipo tiene una capacidad muy buena de entender lo que pide el míster. Con este entrenador no es solo correr. Cada partido es muy elaborado y tenemos que pensar mucho, hacer muchas cosas muy complejas. Es la única manera de ganar y es algo que nos merecemos", ha dicho sobre su etapa en el Celta y los últimos años con Giráldez.

Swedberg quiere más

El atacante sueco Williot Swedberg, autor del primero gol del Celta en su victoria ante el Lille (2-1), no escondió su enorme satisfacción por la clasificación para la siguiente ronda de la Europa League.

"Estamos disfrutando, viviendo noches maravillosas en la Europa League, sobre todo aquí en Balaídos. Estamos muy contentos, pero queremos más", manifestó el futbolista celeste a Movistar+ tras el encuentro. Swedberg, una de las novedades en el once de Claudio Giráldez, reconoció que la expulsión de su compañero Hugo Sotelo en el minuto 29 les obligó a defenderse más de lo habitual.

"Empezamos muy bien, pero después de la expulsión nos tocó defendernos. A veces toca hacer eso, y hoy lo hicimos como un equipo", indicó el sueco, que no podrá jugar el último partido de la Fase Liga contra el Estrella Roja por acumulación de tarjetas amarillas: "Hice una tontería y me mostraron la tarjeta".