Oklahoma se diluye con Victor Wembanyama entendiendo que 'donde las dan, las toman'

Noche de sorpresas en la NBA con la derrota de los dos mejores equipos de la Conferencia Oeste, Thunder y Spurs, jugando además en casa

La NBA nunca deja de sorprenderte. En una nueva madrugada con dos partidos suspendidos, esta vez por situaciones meteorológicas adversas, hemos asistido a la debacle de dos de los mejores equipos del momento, Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs, para dejar claro que esta es una competición sin rival pequeño.

Empezando por los actuales campeones, tenemos que por primera vez desde el 3 de noviembre de 2023 han perdido dos partidos seguidos en su cancha, ya que a la derrota frente a los Indiana Pacers se ha sumado ahora otra a manos de los Toronto Raptors.

Lo cierto es que OKC no está bien. Sigue siendo por mucho el favorito al anillo, pero ni se ve esa defensa feroz de antaño ni la fluidez ofensiva que les caracterizaba. Anoche ni Shai Gilgeous-Alexander pudo salvarles, ya que se quedó en 24 puntos haciendo solo once lanzamientos a canasta.

Por supuesto no es ni mucho menos una situación límite. Son holgadamente primeros de la Conferencia Oeste –5,5 partidos de renta con San Antonio Spurs– y queda un mundo hasta que lleguen los playoffs, pero es un aviso que no deben ignorar. En todo caso, caer contra los canadienses no es ni mucho menos una deshonra, ya que son terceros de la Conferencia Este con 29-19 y tienen en sus filas jugadores realmente buenos, entre ellos un Immanuel Quickley que clavó 23 tantos a los Thunder.

Zion Williamson le da una lección a Victor Wembanyama

Tal cual suena. En lo que para muchos era un duelo de 'unicornios', la estrella de los New Orleans Pelicans demostró que hay un camino para dominar a Victor Wembanyama, el cual se basa en dos conceptos: velocidad y potencia.

Justo de eso modo Zion Williamson superó con creces al coloso de los Spurs, ante el que se fue hasta los 24 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias con acciones realmente sublimes. El galo por su parte se quedó lejos del nivel que acostumbra, ya que pese a concluir con 16 puntos, 16 rebotes y 4 tapones, no pudo pasar de un triste 6 de 16 en tiros de campo.

Eso fue lo más destacado de una jornada en la que tanto el partido Memphis Grizzlies – Denver Nuggets como el Milwaukee Bucks – Dallas Mavericks fueron suspendidos por condiciones meteorológicas adversas.

Resultados de la noche en la NBA

Detroit Pistons 139-116 Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves 85-111 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 101-103 Toronto Raptors

San Antonio Spurs 95-104 New Orleans Pelicans

Phoenix Suns 102-111 Miami Heat

Los Angeles Clippers 126-89 Brooklyn Nets