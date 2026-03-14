Kawhi Leonard se rebela y Kevin Durant se salva por los pelos

Las grandes estrellas de la NBA demuestran por qué lo son; eso sí, algunas con bastante más sufrimiento que otras

Con hasta 8 partidos en disputa, este última madrugada NBA nos ha deparado buenos partidos, pero sobre todo grandes actuaciones como la de Kawhi Leonard para doblegar a Chicago, la de Kevin Durant para evitar la tragedia, o la de un Anthony Edwards que rompe el mal momento de los Timberwolves con 42 puntos. ¡Empezamos!

Hace semanas que Los Angeles Clippers cambiaron drásticamente de rumbo. Pese a que el equipo estaba funcionando a la perfección, prescindieron de James Harden e Ivica Zubac para incorporar a dos jóvenes con proyección como Darius Garland y Bennedict Mathurin. No pocos pensaron que era algo así como sacar bandera blanca de cara a pensar sobre todo en el futuro; y puede que hubiese algo de ello, pero el jefe del equipo, Kawhi Leonard, se ha rebelado contra ello.

Lejos de bajar los brazos, el dos veces ganador de la NBA ha mantenido el pie en el acelerador para llevar a los californianos a ganar siete de sus últimos ocho partidos, incluyendo el último en casa ante los Bulls al irse hasta los 28 puntos.

Los Clippers tienen imposible entrar de manera directa en playoffs, pero a nadie escapa que apuntan a ser el rival a batir en el play-in y que, en caso de pasar a la postemporada, pueden ser un quebradero de cabeza para más de uno.

Kevin Durant, con el agua al cuello

Lejos del brillo que se presuponía a los Rockets antes de comenzar la temporada, el proyecto ha virado hacia una continua angustia en la que las victorias llegan con sangre, sudor y lágrimas. Y sí, es justo lo que ha ocurrido esta pasada madrugada.

Pese a que los Pelicans parecían un rival propicio para dar un paso al frente, los de Texas se han visto abocados a un final de infarto en el que han necesitado que Kevin Durant, autor de 32 puntos, resolviese la papeleta con un fantástico último minuto. Van a estar en playoffs, pero es difícil augurarles un largo recorrido.

Resultados de la noche en la NBA

Detroit Pistons 126 – 110 Memphis Grizzlies

Indiana Pacers 92 – 101 New York Knicks

Toronto Raptors 122 – 115 Phoenix Suns

Dallas Mavericks 105 – 138 Cleveland Cavaliers

Houston Rockets 107 – 105 New Orleans Pelicans

Golden State Warriors 117 – 127 Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers 124 – 114 Utah Jazz

Los Angeles Clippers 119 – 108 Chicago Bulls