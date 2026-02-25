Virtus Bolonia - Barça: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

La entidad blaugrana quiere asentar su lugar entre los primeros puestos de la máxima competición continental para olvidar lo ocurrido en la Copa

Ganar para olvidar. Ese es el plan de un Barça que desea superar cuanto antes la decepción de la Copa del Rey. Por ello, Xavi Pascual y sus chicos están encantados de jugar ya este miércoles 25 de febrero en partido de la Euroliga ante un Virtus Bolonia en horas bajas.

La realidad es que los blaugrana se quedaron muy cerca de la final copera al caer en los último minutos Baskonia (67-70). Fue doloroso, pero no una sorpresa, ya que una vez más lo de Xavi Pascual llegaron realmente justos con los problemas físicos de Tomas Satoransky, Kevin Punter y Jan Vesely.

"Cuanto más pierdes, más ganas tienes de ganar el siguiente partido. Creo que están muy motivados para ganarnos y sería un error pensar que será fácil. Estamos intentado ser positivos, aunque es difícil, pero mañana toca otro partido y no podemos llegar allí hundidos. Tenemos que levantar la cabeza y luchar", comenta el técnico del Barça.

La realidad es que el equipo está bien colocado en la máxima competición continental. Hablamos de que los del Palau llevan un balance favorable de 17-11, por lo que el plan es mantenerse entre los seis primeros clasificados para llegar a cuartos de final de manera directa.

La situación de Virtus y Barça

En cuanto a los italianos (12-16), estos han perdido cinco de sus últimos seis partidos en la máxima competición continental —están a cuatro triunfos de los puestos de 'play-in'– y también vienen de sufrir una decepción en la Copa de Italia, donde el pasado sábado cayeron en semifinales contra el modesto Derthona Basket (84-78).

Además, el equipo transalpino ha perdido sus tres últimos partidos en el Virtus Arena, ante ASVEL Villeurbanne, Estrella Roja, y Fenerbahce Beko. En cambio, las dos últimas victorias europeas del Barça (91-97 ante el Kosner Baskonia y 91-98 frente al ASVEL Villeurbanne) han sido a domicilio.

A qué hora es el Virtus Bolonia - Barça de la jornada 29 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Virtus Bolonia y el Barça, perteneciente a la jornada 29 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este miércoles 25 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Virtus Segafredo Arena.

Dónde ver en TV y online el Virtus Bolonia - Barça de la jornada 29 de Euroliga

Este partido entre el Virtus Bolonia y el Barça se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.