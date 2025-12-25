Alberto Abalde tiene claro a qué se enfrentarán en Mónaco: "Tenemos que estar preparados para vivir diferentes momentos"

El jugador del Real Madrid no escatima en elogios hacia el equipo del Principado, al cual se enfrentan este viernes 26 de diciembre

Pese a la clásica celebración del Día de Navidad, en el Real Madrid no están para excesos, ya no porque les vaya mal en la presente temporada, sino porque es que al día siguiente, justo este viernes 26 de diciembre, les toca enfrentarse al Mónaco en partido de Euroliga.

Justo sobre tal compromiso ha hablado uno de los integrantes de la plantilla blanca, un Alberto Abalde que se muestra seguro de lo complicado que será el mencionado choque; eso sí, confía en que con un buen trabajo de todo el grupo puedan sacar el partido adelante.

"Intentaremos hacer un gran trabajo y ser consistentes para les cueste anotar y no jueguen con ritmo. Lo afrontamos con muchas ganas. Es un partido importante y un reto contra un gran rival que, como todos los equipos, seguramente pase por sus momentos en la temporada, pero tiene un equipazo y van a ser muy competitivos para estar arriba durante todo el año", comenta Abalde en declaraciones difundidas por Real Madrid TV.

Un hueso duro de roer a domicilio

Sin duda se trata de un partido muy importante para los blancos. Aunque queda mucho por delante, no se puede pasar por alto que actualmente son séptimos en la Euroliga, siendo justo el Mónaco el equipo que les precede en la sexta plaza. Abalde destaca que es uno de los rivales más duros que se pueden encontrar a domicilio

"El Mónaco es un rival a batir y es un desplazamiento fuera. Siempre es complicado jugar allí porque juegan muy bien. Tenemos ganas. Ante un equipo con tantas armas y tantos generadores de juego, va a ser un reto. Vamos a intentar hacer un gran trabajo y ser consistentes para que les cueste anotar y no jueguen con ritmo. A partir de esa defensa, intentaremos conseguir nosotros el ritmo de juego para encontrar buenas situaciones en ataque también", expresa.

Listos para cualquier contexto de partido en Mónaco

Cuestionado por las claves para sacar el partido adelante, Abalde asegura que no pueden ceñirse a un plan de partido, sino que deben ser capaces de reaccionar ocurra lo que ocurra en cualquier momento de la contienda.

"Espero un partido largo y duro. Tenemos que estar preparados para vivir diferentes momentos durante el partido, seguir trabajando del minuto uno al cuarenta. Será un partido exigente", sentencia el alero de los blancos sobre el partido contra los monegascos.