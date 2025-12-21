Sergio Scariolo manda un serio aviso a Euroliga y ACB: "Entiendo que la temporada que viene no se puede repetir este calendario"

Real Madrid, Barça... y muchos más. El hecho de meter más equipos en la Euroliga ha convertido la temporada 2025-26 en una en la que los grandes equipos del continente no paran de jugar. Sí, verles es un disfrute, pero de puertas hacia dentro hace tiempo que sienten que van cuesta abajo y sin frenos, ya que les perjudica enormemente a la hora de entrenar y trabajar conceptos para mejorar. Justo en esa línea se mueve un Sergio Scariolo que da por hecho que las cosas no pueden seguir igual de cara a la campaña venidera.

"Entiendo que la temporada que viene no se puede repetir este calendario", comenta en relación al enorme peso que deben soportar los equipos que disputan la máxima competición continental, llegando a tener cuatro partidos en 7-8 días. Además, deja claro que a este ritmo es imposible trabajar los partidos como se debe, ya que apenas da lugar a hacer alguna sesión de vídeo.

Pese a ese lamento, el italiano subraya que se siente muy satisfecho por haber derrotado en el último encuentro al Hiopos Lleida por 81-88. "Mis jugadores se han tenido que emplear a fondo para ganar. Estoy contento porque estamos encontrando equilibrio en la rotación de los jugadores. Soy consciente de que es algo que conlleva correr riesgos, pero creo que es el camino adecuado", explica tras haber dado descanso a Alberto Abalde y a Trey Lyles ante el conjunto catalán, si bien Scariolo les define como "dos piezas fundamentales".

Hiopos Lleida, un rival que ha complicado mucho la pizarra a Scariolo

A diferencia de otros equipos de Euroliga cuyas competiciones nacionales tienen un nivel medio-bajo, el técnico de los blancos tiene claro que la exigencia en la Liga ACB es tal que te las ves con casi cualquier escuadra y te pone las cosas difíciles. Justo así es como ha vivido el choque contra el Hiopos Lleida.

"El Hiopos Lleida es un equipo organizado, con calidad, con cohesión y combativo y que ha sido capaz de ganar a grandes equipos. Todo eso hace que sea un motivo de satisfacción haber conseguido tener la concentración y la frialdad suficientes para ganar sin riesgo. Sin duda estoy muy contento por el esfuerzo del equipo".

Lo que le viene por delante al Real Madrid

Antes del cambio de año los blancos deben afrontar otros tres enfrentamientos ante rivales de peso. Así, primero visitarán al Mónaco en la Euroliga y posteriormente recibirán al Unicaja Málaga en el Movistar Arena. El último choque de 2025 llegará el 30 de diciembre en cancha del UCAM Murcia.