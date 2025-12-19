Sergio Scariolo pone el acento en Usman Garuba: "Es un jugador capaz de impactar en la unidad de tiempo reducido"

La presencia física del jugador español fue clave para que el Real Madrid batiese al París Basketball en partido correspondiente a la 17ª jornada de la Euroliga

Sergio Scariolo está contento. Pese a entender que lo pudieron hacer mejor contra el París Basketball, de igual modo pone en valor haber regresado a la senda de la victoria en la Euroliga, firmando un partido que ha debido ser un gran espectáculo para los aficionados, ya que por ritmo y anotación ha estado repleto de emoción. Además, subraya la aportación de jugadores como Usman Garuba, que dan mucho con pocos minutos.

"Ha sido un partido que habrá encantado al espectador, con dos equipos que se han enfrentado con velocidad, con intensidad, con energía, con carácter, con jugadas espectaculares y de gran determinación también, con esfuerzos importantes. Es una victoria de equipo importante contra un rival que ha jugado hoy muy bien, que ha tenido una respuesta enorme de energía, de ritmo y de acierto. La defensa sobre Hifi ha funcionado y estamos contentos, pero con un equipo de esta calidad y de este talento hay otros frentes que se han abierto", comenta el técnico del Real Madrid en rueda de prensa antes de recalcar el trabajo realizado para no caer en precipitaciones.

"Ha habido una muy buena afluencia de público y creo que han disfrutado de un buen partido, que han visto a su equipo luchar y pelear, no rendirse y no perder lucidez cuando el tanteo había abierto una pequeña brecha. Sabíamos que contra un equipo que juega este ritmo teníamos que esperárnoslo y no ponernos nerviosos. Es importante que a pesar de venir de un partido bastante duro y de tantos partidos seguidos hemos encontrado en el final las energías para correr cuando teníamos que correr, para defender, para luchar, para tirarnos a los balones sueltos", recalca.

Hagalos para Usman Garuba

Ya entrando a valorar actuaciones individuales, Scariolo dio por bueno el papel de Usman Garuba en el último cuarto, en el cual dotó de mucha energía al equipo en momentos que la necesitaba para cerrar el choque.

"Es un jugador capaz de impactar en la unidad de tiempo corta, porque tiene que producir mucha energía y es muy difícil hacerlo durante, no sé, ocho minutos seguidos. Es imposible. Para nosotros es importante que Usman y Álex siempre estén ahí porque el plan que estamos llevando a cabo con Eddy Tavares está funcionando. Tenemos un jugador no castigado, relativamente fresco, que intentamos mantener a costa de correr algún riesgo".

Explica el descarte de Andrés Feliz

Por último, Scariolo reconoció que la ausencia de Andrés Feliz fue por decisión técnica: "Tenemos muchos jugadores en ese rol que tenemos que rotar en función de muchos factores, está claro que con cuatro escoltas no podemos jugar. Tenemos un recurso útil, esta noche lo ha sido especialmente, que es poner a jugar a Campazzo y a Maledon juntos. Los minutos son los que son y los jugadores son los que son. Rotarán, alguna vez uno no jugará, otra vez dos no jugarán y otra vez jugarán tres de ellos".