Mónaco - Real Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Papa Noel le ha traído al Real Madrid un enorme reto con la visita al Mónaco, rival de los blancos este viernes 26 de diciembre en partido correspondiente a la 18ª jornada de la Euroliga.

Los blancos, tras ganar en la última fecha de la Liga ACB al Hiopos Lleida por 81-88, viajan ahora al Principado para medirse al actual subcampeón de la competición, uno que tiene en plantilla a piezas del nivel de Nikola Mirotic, Daniel Theis o Nedovic. Justo sobre ello habla de Sergio Scariolo, consciente del gran nivel de su contrincante.

"Han sabido sumar a un jugador top como Nicola Mirotić y a dos jugadores de gran experiencia y eficacia como Nedović y Theis. Estamos hablando del máximo nivel de competición al que puedes enfrentarte y por eso tenemos que tener mucha disciplina, concentración, paciencia y capacidad de aguantar la frustración, porque es un equipo que te puede impedir anotar durante tres o cuatro posesiones seguidas", expresa el entrenador italiano.

Scariolo sabe de la importancia del choque, por ello prefiere no dar nombres propios, pero sí admite que tiene algunas piezas con problemas físicos. Además, clasificatoriamente es un choque muy relevante, ya que el Mónaco es sexto con una victoria de ventaja sobre el Real Madrid. Más claro: si los blancos vencen se colocarán en puestos de acceso directo a playoffs.

A qué hora es el Mónaco - Real Madrid de la jornada 18 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Mónaco y el Real Madrid, perteneciente a la jornada 18 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 26 de diciembre a partir de las 19:30 horas en el Stade Louis II de Mónaco.

Dónde ver en TV y online el Mónaco - Real Madrid de la jornada 18 de Euroliga

Este partido entre el Mónaco y el Real Madrid se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través del Movistar Plus+ y en M+ Deportes (diales 7 y 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.