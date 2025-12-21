Giráldez sobre la defensa del Celta: "Creo que Marcos Alonso y Starfelt están en un momento importante"

El entrenador del Celta de Vigo pone el foco de la gran actitud defensiva de su equipo en marcos Alonso y Starfelt, que volvieron a lograr sumar una nueva portería a cero

El Celta de Vigo se marcha al parón de Navidad con un empate que supo a poco en Oviedo. Las sensaciones fueron negativas para un Claudio Giráldez que pedía más a sus jugadores, pero que también valoró lo positivo de su equipo sobre el césped del Carlos Tartiere. Lo más reseñable del conjunto celeste fue la defensa férrea que demostró ante el aluvión del Oviedo, que mereció algo más que el punto. Claudio Giráldez, sobre la defensa del Celta, destacó el gran momento de forma de Starfelt y Marcos Alonso que firmaron otra gran exhibición en la zaga del conjunto vigués.

Tanto el sueco como el español dieron una clase magistral defensiva en Oviedo y volvieron a sumar una nueva portería a cero para el Celta de Vigo. "Creo que estamos sólidos atrás con los jugadores ahora, despidiéndonos para Navidad y todo esto. Y la gente de atrás me daba la sensación de que no pasó un partido demasiado apurado y que estuvo cómoda. Creo que es una buena señal que, cuando los ofensivos no están cómodos, nos falta energía y nos faltaban también recursos en la parte de arriba, la sensación de los de atrás sea de tranquilidad y lo transmitan", comenzó diciendo el entrenador del Celta que destaca a Starfelt y Marcos Alonso. "Creo que están en un momento Marcos y Carl Starfelt, aportándonos mucha tranquilidad en esta zona del campo, que es importante. Pasar por tantos partidos fuera de casa sin encajar, pasar por Atlético y Club, por el Real Madrid sin encajar, Mendizorroza aquí, creo que nos va a hacer poder sacar más puntos, más allá de que dependa solo de la brillantez del juego o de estar bien en ataque. No queremos atacar como hoy, no hemos estado bien, pero creo que tiene valor llegar con 23 puntos a falta de dos jornadas y creo que tienen valor las porterías a cero y los datos fuera de casa", destaca Giráldez.

"Ojalá la victoria ante el Athletic Club el otro día nos marque el punto de inflexión que necesitamos en casa para mejorar nuestros números como locales", terminó sentenciando el entrenador del Celta de Vigo que recalca la importancia del parón de navidades para descansar y regresar a la competición con más energía y fortaleza para afrontar los retos europeos que ondean en el horizonte.