Arbeloa y el "sofá gris" para cerrar el 'caso Carvajal': "Le veo cada vez más cerca de su mejor nivel"

Álvaro Arbeloa abordó la escasa participación de Dani Carvajal desde su regreso tras lesión y confirmó una conversación privada con el capitán en Valdebebas. El técnico del Real Madrid aseguró que el lateral “está cada vez mejor” físicamente y no descartó su vuelta al once ante la Real Sociedad tras una semana marcada por la tensión

La gestión del vestuario vuelve a escena en el Real Madrid. En plena competencia por el lateral derecho, con la irrupción del canterano David Jiménez y el regreso de Trent, la situación del capitán blanco, Dani Carvajal, había generado debate. Ahora, tras su momento de máxima tensión, Arbeloa opta por explicar su método y rebajar la polémica.

“Con Carvajal, como con todos sus compañeros, me gusta hablar individualmente. Aprovecho todas las semanas para hablar con casi todos ellos. Tengo un sofá gris cómodo maravilloso donde nos sentamos y me gusta hablar para ver lo que piensan”, afirmó el técnico. La imagen del “sofá gris” en Valdebebas sirvió para ilustrar su estilo: diálogo directo y puerta abierta.

Arbeloa insistió en la evolución física del capitán, que regresó tras una artroscopia en la rodilla derecha. “Carvajal está cada vez mejor. Ha sumado otra semana de entrenamientos y el máximo interesado de tenerle a su mejor nivel soy yo, evidentemente. Le veo cada vez más cerca de su mejor nivel y, por supuesto, lo tendrá que demostrar jugando. Estoy seguro de que lo va a hacer pronto”, vaticinaba.

El mensaje apunta a una posible titularidad ante la Real Sociedad. En el último entrenamiento, Carvajal formó parte del posible once. Sería un giro tras lo ocurrido en Mestalla, donde no jugó ni un minuto mientras Jiménez fue titular y Trent reapareció desde el banquillo.

Comprensión y competencia directa

El entrenador reconoció el estado anímico que puede acompañar a la falta de minutos. “Es algo del fútbol. Un jugador que no está teniendo los minutos que él quiere y juega poco, no entendería que estuviera feliz con esa situación. Todos quieren sumar en el campo y sentirse importantes, no solo Carvajal”.

La receta, según Arbeloa, es sencilla y exigente a la vez: “Les animo a trabajar cada día más fuerte en los entrenamientos. Cuando uno no está contento vienen a ese sofá gris y no hay otra respuesta posible, siempre desde la unidad con el resto de sus compañeros y anteponer el bien del equipo al individual como es en todos los casos de esta plantilla”.

La competencia en el carril derecho se ha intensificado. Jiménez regresó al Castilla esta semana, bajo las órdenes de Julián López de Lerma, tras su buen rendimiento en Mestalla, y Trent ha superado su lesión muscular. El contexto obliga a gestionar egos y tiempos.

Un método basado en la cercanía

Arbeloa cerró con una declaración de principios: "Al sofá han ido muchos porque es lo que me gusta, es mi forma de trabajar y como entiendo mi puesto. Así era de jugador. Me gustaba tener esa relación con mi entrenador y ahora que me toca estar en esta silla, me gusta hablar con todos ellos de temas futbolísticos".

"Mi puerta siempre está abierta para todos, saben dónde estoy; muchas veces vienen ellos, otras les llamo yo y es lo que me importa, más allá de las filtraciones de diferentes entornos. Estoy centrado en tener una buena relación con todos mis jugadores y cuanto más cercana mejor", concluía el técnico salmantino.

De la suplencia a la posible titularidad, del ruido a la conversación privada. El 'caso Carvajal' parece encarrilado por la vía del diálogo, después de los rumores que apuntaban a una salida del lateral. La respuesta definitiva, como apuntó el técnico, llegará en el campo, donde la Real Sociedad visitará el Bernabéu.