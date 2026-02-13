Illarramendi, tras su paso por la Real Sociedad y el Real Madrid: "Me gustaría que ganara la Real Sociedad"

El ex futbolista de la Real Sociedad y Real Madrid elige bando antes del duelo entre ambos equipos en la jornada 24 de LaLiga, decantándose por el equipo de su tierra

La Real Sociedad sigue invicta desde que Pellegrino Matarazzo aterrizó en San Sebastián. Tras haberse medido a equipos como Atlético de Madrid y Barcelona, los vascos afrontan el siguiente partido de la temporada frente al Real Madrid, el último de los tres grandes que aún no se ha medido. Varios han sido los futbolistas que han jugado en ambos equipos, como Illarramendi, que ha destacado que le gustaría que el triunfo se lo llevase la Real.

Illarramendi se decanta por la Real Sociedad

El ex futbolista de ambos equipos no dudó a la hora de mojarse de cara al partidazo de este fin de semana entre la Real Sociedad y el Real Madrid y, aunque ha militado en los dos equipos, Illarramendi se decanta por la Real Sociedad. "Me gustaría que ganara la Real. Será difícil. Vienen de un partido muy exigente en San Mamés, y jugar contra el Madrid allí siempre es complicado. Pero llegan en un gran momento", subraya Illarramendi en la SER. "En 2026 no han perdido ningún partido. Cuando llevas varios encuentros sin perder es porque las cosas están saliendo. Se nota que algo ha cambiado", comienza diciendo acerca del giro de timón que ha dado la Real Sociedad con la llegada de Pellegrino Matarazzo. "Veo al equipo enchufado, con jugadores que ahora están respondiendo. Desde fuera se percibe ilusión, quizá la que se había perdido al inicio", aclara.

Illarramendi rompe una lanza a favor de Xabi Alonso

Además, Illarramendi no ha querido pasar por alto la destitución de su compatriota Xabi Alonso. "Le conozco bien. Coincidí con él en Madrid y en la Real. Hizo un gran trabajo, estaban vivos en todas las competiciones. Era el entrenador idóneo para el Real Madrid. A veces las cosas no salen como quieres y los caminos se separan, pero no tengo dudas de que va a triunfar donde vaya", destacaba el futbolista donostiarra que rompe una lanza a favor de un Xabi Alonso que fue sustituido por Arbeloa en el Real Madrid.

Arbeloa frente a Pellegrino Matarazzo

Tanto el entrenador del Real Madrid como el de la Real Sociedad llegan con buenos números a la cita liguera. Arbeloa, con pleno de victorias en la competición, va lanzado hacia el mejor estreno de un entrenador de la casa blanca desde 2000. A uno de los cinco triunfos ligueros con los que arrancó el chileno Manuel Pellegrini, a dos de los seis logrados por Xabi Alonso este curso, y aún lejos de los 7 que firmó Vanderlei Luxemburgo. El estadounidense Pellegrino Matarazzo ha resucitado a una Real Sociedad cuyas riendas asumió cuando estaba atenazada por los fantasmas del descenso, situándola a dos puntos de puestos europeos y acariciando la final de la Copa del Rey.