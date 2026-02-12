Arbeloa cumple un mes en el banquillo del Real Madrid: los datos desde su llegada

El técnico salmantino, que fue anunciado tras la destitución de Xabi Alonso el pasado 12 de enero, ha firmado dos derrotas y seis victorias hasta el momento, incluyendo la eliminación en octavos de final de Copa del Rey ante el Albacete

Arbeloa no ha dejado indiferente a nadie desde su llegada al Real Madrid. El técnico salmantino ha mostrado sus ideas y confiado desde entonces en una serie de jugadores que se han asentado en su once titular, como puede ser Arda Güler. Sin embargo, el exjugador comenzó su andadura en el banquillo del conjunto blanco con el pie izquierdo, ya que cayó derrotado ante el Albacete en su estreno, lo que supuso la eliminación en octavos del Copa del Rey. Además, el 'pinchazo' contra el Benfica les dejó fuera del top-8 de la UEFA Champions League.

La portería a cero, clave en el Real Madrid de Arbeloa

Una de las claves de este Real Madrid está siendo el registro de goles en contra, ya que los de Arbeloa han dejado hasta en tres ocasiones la portería a cero desde su llegada, frente al Levante, Villarreal y Valencia. Sobre ello quiso hablar el técnico salmantino tras la victoria del pasado domingo en Mestalla: "Es una de las cosas. Seguro que podemos elevar nuestro nivel de juego en brillantez. Tenemos mucho margen de mejora. Pero un equipo se construye desde la solidez, el compromiso. Courtois no hizo ninguna parada. Entrega, compromiso, sacrificio. Esos valores lo han vuelto a demostrar el Madrid hoy". En este sentido, el exfutbolista ha apostado por los mismos futbolistas en estos partidos, dando protagonismo a Huijsen y Asencio, en el eje de la zaga, y Carreras en el lateral izquierdo, además de un Fede Valverde que ha tenido que jugar en el derecho dadas las diferentes bajas de la plantilla. Por otro lado, desde la destitución de Xabi Alonso, el conjunto blanco ha firmado 18 tantos en 3 choques, entre el que destaca la goleada al Mónaco en el Bernabéu.

Sin embargo, Arbeloa comenzó de la peor manera posible al frente del banquillo del Real Madrid, ya que sufrió la eliminación en octavos de Copa del Rey frente al Albacete. Un equipo plagado de bajas en la convocatoria, tras la decisión tomada por el técnico salmantino, se quedó fuera de la competición en el estreno del exfutbolista en el banquillo merengue. Además, los blancos perdieron en su visita al Benfica de Mourinho, en la última jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, lo que les dejó fuera de los primeros ocho clasificados de la competición. No obstante, tendrán la 'revancha' contra los portugueses en octavos de final de la Copa de Europa.

Vinicius, uno de los cambios más destacados de Arbeloa

Por otra parte, Vinicius ha sido titular en todos los partidos desde la llegada de Arbeloa, excepto en el choque del pasado domingo contra el Valencia por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que se quedó fuera de la convocatoria. Además, a diferencia de lo que ocurría con Xabi Alonso en diferentes encuentros, el brasileño ha terminado todos los choques con el técnico salmantino al frente, siendo clave para el exfutbolista. En este sentido, el extremo respondió a base de goles y recuperando poco a poco su faceta de cara a puerta, haciendo un hat-trick ante el Mónaco y abriendo el marcador en la visita del Rayo Vallecano al Bernabéu.

Tras ello, Arbeloa afronta un mes de febrero exigente. De momento, el Real Madrid ha cumplido venciendo al Rayo Vallecano y Valencia, pero este sábado llega la Real Sociedad al Bernabéu, que no ha perdido desde la llegada de Pellegrino Matarazzo. Por otro lado, el conjunto blanco encarará la eliminatoria ante el Benfica, el 17 y 25 de febrero, con la vuelta en el estadio merengue, para despejar las dudas que dejó el encuentro de la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League.