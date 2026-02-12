El mentor de Arda Güler, Serhat Pekmezci, denuncia su situación en el Real Madrid: "Está sufriendo mobbing"

Arda Güler vuelve a situarse en el centro del foco en el Real Madrid tras las declaraciones de Serhat Pekmezci, mentor del futbolista turco, quien asegura que el mediapunta sufre “mobbing” dentro del vestuario blanco. El entorno del jugador apunta a tensiones internas mientras Álvaro Arbeloa trata de estabilizar el equipo

Al Real Madrid no le faltan frentes abiertos en las últimas semanas. Tras la retirada definitiva del proyecto de la Superliga y los rumores en torno a la gestión interna del vestuario, ahora el nombre que irrumpe con fuerza es el de Arda Güler.

Las declaraciones proceden de Serhat Pekmezci, mentor y exentrenador del jugador turco en sus primeros años. En una entrevista concedida a Sports Digitale, el técnico fue tajante: “Aunque el Real Madrid es un megaclub, Arda Güler está sufriendo mobbing”.

El 'mobbing', un serio problema laboral

El término mobbing hace referencia al acoso psicológico continuado dentro de un entorno laboral o profesional. Se caracteriza por conductas reiteradas de hostigamiento, aislamiento o presión ejercidas por uno o varios miembros de un grupo hacia una persona, generando un clima perjudicial para su bienestar y desarrollo.

En el contexto deportivo, implicaría dinámicas internas que dificultan la integración o el crecimiento de un jugador dentro del vestuario. Estas conductas son las que señala Pekmezci sobre los compañeros del centrocampista en Madrid.

Acusaciones directas al vestuario

El entrenador fue más allá al señalar el origen del supuesto problema. "El acoso venía de los jugadores. Hay un grupo allí que no ha podido aceptar a Arda; por desgracia, son jugadores con un ego muy alto", afirmó.

Las palabras no han pasado desapercibidas, especialmente en un vestuario donde conviven figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham o jugadores muy pasionales, como Dani Carvajal. La gestión de egos en un vestuario de máxima exigencia siempre es un asunto delicado.

El mentor del turco aseguró que ya anticipaba dificultades y que recomendó paciencia al futbolista. Incluso reveló una frase atribuida al propio jugador: "¿Por qué siempre yo?". Esta pregunta muestra su frustración por sus continuas sustituciones durante los encuentros en los que participa, no consiguiendo completar los 90 minutos.

Un curso irregular para Arda Güler

En lo estrictamente deportivo, la temporada de Arda Güler ha tenido altibajos. Arrancó con protagonismo bajo el anterior cuerpo técnico, pero perdió peso tras la recuperación de Bellingham. Con Álvaro Arbeloa en el banquillo ha recuperado minutos, aunque no se ha consolidado como titular indiscutible ni suele completar los encuentros.

El joven talento turco llegó al Santiago Bernabéu como una apuesta de cara al futuro, pero la competencia en la medular y la presión por resultados inmediatos han limitado su continuidad.

En el club no existe pronunciamiento oficial sobre las acusaciones. Sin embargo, las declaraciones alimentan el debate sobre la gestión interna del grupo y la integración de jóvenes talentos en entornos de máxima competitividad.

Un nuevo foco para Arbeloa

Más allá del impacto mediático, el asunto añade complejidad a la labor de Arbeloa. En plena lucha por los títulos, cualquier ruido interno puede desestabilizar un vestuario que necesita cohesión, justo antes de iniciar los 'playoffs' de la Champions League.

Arda Güler, por su parte, sigue siendo considerado uno de los proyectos individuales más prometedores del fútbol europeo. Su talento está fuera de discusión; la incógnita es si encontrará el contexto ideal para desarrollarlo plenamente en el Real Madrid.

Las próximas semanas serán clave tanto en el plano deportivo como en la gestión interna. El término “mobbing” ha irrumpido en la conversación pública y coloca bajo lupa el clima del vestuario blanco y la figura de su entrenador, poco después de la famosa 'cena de conjura'.