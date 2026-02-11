Los detalles de la cena de conjura del Real Madrid: invitados, lugar, quién pagó...

La plantilla, al completo, se dio cita en un conocido restaurante de la capital de España para hacer 'piña' en uno de los momentos claves de la temporada, donde tienen por delante encuentros de alta importancia como la eliminatoria de Champions League ante el Benfica

El Real Madrid pone el foco en el encuentro de este sábado ante la Real Sociedad, en la que será la vuelta al Bernabéu tras la victoria en Mestalla frente al Valencia. Tras el choque contra los de Pellegrino Matarazzo, el conjunto de Arbeloa se medirá, de nuevo, al Benfica de Mourinho por un puesto en octavos de final de la UEFA Champions League. Por ello, la plantilla ha tenido una cena de conjura, la pasada noche, con el objetivo de hacer unión de cara a uno de los momentos decisivos de la temporada, sobre todo tras las dudas que dejó el mes de enero con la derrota en la final de la Supercopa de España y la eliminación en Copa del Rey frente al Albacete.

Los de Arbeloa, ante un mes de febrero determinante en la temporada

El Real Madrid viene de recibir buenas noticias con la victoria contra el Valencia, ya que logró su séptima victoria consecutiva en LaLiga EA Sports. Esto le ha hecho al conjunto de Arbeloa mantenerse en la segunda posición de la tabla con 57 puntos, a tan solo uno del Barcelona, líder en solitario. Tras el encuentro en Mestalla, el equipo blanco afrontará dos semanas de máxima exigencia, con uno de los títulos, principalmente, en juego, como es al UEFA Champions League. Los merengues se volverán a ver las caras con el Benfica de Mourinho, que les dejó fuera de los ocho primeros clasificados por la derrota en Da Luz por 4-2. De esta manera, la entidad busca revancha en los playoffs de la Copa de Europa, fijados para el martes 17 de febrero, la ida y el miércoles 25 del mismo mes, la vuelta. Para ello, serán clave el número de efectivos que pueda recuperar el técnico salmantino, con la posibilidad de que pueda llegar Rodrygo, al menos.

Por todo ello, los jugadores del Real Madrid se dieron cita en un restaurante de la capital de España para hacer conjura de cara a los siguientes retos que se les presentan. Vinicius fue el futbolista que desveló el encuentro de la plantilla, a través de una foto en sus redes sociales donde se pueden apreciar a todos los futbolistas que forman el conjunto de Arbeloa, incluso los jugadores lesionados como Militao, Bellingham, Mendy o Rodrygo. Por otro lado, el Diario Marca ha desvelado que ni cuerpo técnico ni familiares estuvieron presentes en el lugar de la cena.

Así fue la cena de conjura de los jugadores del Real Madrid

De esta manera, el medio citado anteriormente ha informado que los jugadores del Real Madrid se dieron cita en el restaurante '61', situado en calle José Abascal. Además, Vinicius y Mbappé fueron los futbolistas que invitaron al resto de la plantilla a la cena, ya que son socios del lugar citado. Por otro lado, cabe destacar que Lunin, Mendy, Rüdiger y Arda Güler fueron los primeros en marcharse de la comida, en torno a las 23:00 horas y Asencio el último, a las 2:50 horas, como ha apuntado la misma fuente. Tras ello, los de Arbeloa volverán a la Ciudad Deportiva de Valdebebas a las 11 de la mañana para seguir preparando el encuentro de este sábado a las 21:00 horas contra la Real Sociedad en el Bernabéu, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports.