James Rodríguez desvela su fichaje fallido por el Atlético de Madrid

El internacional colombiano, que ha firmado por el Minnesota United de Estados Unidos, ha revelado que su marcha del Bayern Múnich se debió a que "prácticamente un acuerdo cerrado" con el club colchonero, pero Florentino Pérez se echó atrás a última hora

A sus 34 años, James Rodríguez ha iniciado una nueva aventura en Estados Unidos al firmar por el Minnesota United. Dos meses después de poner fin a su etapa en el Club León de México, el internacional colombiano encuentra así un nuevo destino con el objetivo de no perderse el Mundial del próximo verano, firmando hasta el 30 junio más seis meses opcionales. Se trata de su séptimo club en los últimos seis años, en los que ha pasado por Inglaterra (Everton), Qatar (Al-Rayyan), Grecia (Olympiacos), Brasil (Sao Paulo) y España (Rayo Vallecano), antes de recalar en el mencionado conjunto azteca.

El Bayern Múnich estaba dispuesto a comprarlo

Un sinfín de cambios con poco éxito desde que abandonó en 2020 el Real Madrid, donde no pudo responder a las expectativas generadas con su fichaje procedente del Mónaco a cambio de 75 millones de euros, certificado seis años antes. Entre medias, el centrocampista fue cedido durante dos temporadas a un Bayern Múnich que estaba dispuesto a ejercer la opción de compra de 42 millones. Pero fue el propio James el que pidió al club bávaro que no lo hiciera.

Desde entonces, en su país se tiene la convicción de que fue su temor a las bajas temperaturas de Alemania lo que le hizo abandonar el conjunto germano. Pero el colombiano ha aclarado ahora que todo se debió a una broma malinterpretada. La realidad, según ha desvelado, es que tenía cerrado su fichaje por el Atlético de Madrid, estando convencido de que a las órdenes de Diego Simeone podría tener el protagonismo que tanto deseaba.

La broma del "frío" que muchos se creyeron

"En Colombia lo cambiaron todo solo para generar chismes. Creen que me fui de Múnich por el frío. Pero me fui por otra razón: porque prácticamente tenía un acuerdo cerrado con el Atlético de Madrid. Quería vivir en Madrid. Mi hija estaba allí. Pero eso ya es cosa del pasado. Es cierto que lo que dije sobre Múnich fue solo eso, una broma, pero en Colombia lo malinterpretaron. Siempre malinterpretan lo que digo. Digo una cosa y publican otra distinta. Manipulan ligeramente todo para generar especulación. Para mí, frío o calor es lo mismo, porque solo pienso en jugar", ha asegurado en una entrevista en The Athletic, confirmando con su marcha a Minnesota que el frío ni mucho menos le asusta.

La goleada rojiblanca en el derbi que impidió su llegada al Metropolitano

Sin embargo, James no llegó a vestir de rojiblanco por algo que ocurrió precisamente en suelo norteamericano. Aquel verano de 2019 se produjo un derbi madrileño de pretemporada con motivo de la International Champions Cup y los colchoneros golearon al cuadro blanco con un histórico 7-3. Tras ello, "el jefe dijo que no me iba", ha confesado en alusión a Florentino Pérez el también ex del Oporto, que tuvo que quedarse aquella campaña en el Bernabéu sin que Zidane apenas contase con él, por lo que entiende que fue un año "perdido".

Malas y buenas decisiones en su carrera

Echando la vista atrás, james admite que algunas de las decisiones que ha tomado en su carrera no han sido acertadas, pero cree que pesan más los buenos momentos. "No todos, pero he ido a clubes que no eran el camino correcto para mí, pero era lo que mi corazón me dictaba. De todo se aprende, y a medida que te haces mayor, te das cuenta de dónde te equivocaste y dónde fallaste. Creo que, obviamente, ha habido más cosas buenas que malas en mi carrera. Si uno fuera perfecto, la vida no tendría magia, ¿verdad? Esa es la magia de la vida: poder cometer errores”, señaló.

Enfocado en el Mundial

Ahora por su cabeza solo pasa seguir siendo un fijo en una selección de Colombia con la que suma 122 partidos. "En cinco meses tengo la Copa del Mundo, estoy en una etapa que no puedo fallar, que tengo que hacer cosas bien, estoy muy enfocado con eso. Todo el mundo tiene claro que eso fue de los puntos grandes para que yo pueda venir para acá, y el club también dejó claro que me ayudaría con eso. Muchos jugadores han ido y venido durante mi tiempo. La gente dice: ‘el nuevo Asprilla’, ‘el nuevo Falcao’, ‘el nuevo James’. Llegan, juegan un par de partidos, y luego, quizás, la presión o todo ese tipo de cosas simplemente no la manejan bien. Así que, estar con la selección, representar a un país durante tanto tiempo, no es fácil", sentenció.