Las extravagantes peticiones de James Rodríguez para fichar por Club León

James Rodríguez busca nuevo equipo en el mercado tras cerrar su etapa hace dos meses en Club León de México. Ahora salen a la luz los requisitos que solicitó el colombiano para recalar en la Liga MX y algunos de ellos son cuanto menos sorprendentes

No pasará a la historia el paso de James Rodríguez por el fútbol mexicano. La estrella cafetera fichó por Club León hace justo un año después de un fugaz paso por el Rayo Vallecano. Sin embargo, su rendimiento en la Liga MX ha estado lejos de las expectativas. Desde hace dos meses se conoce que no seguiría en la entidad de Guanajuato y en estos momentos mira al mercado con la intención de encontrar nuevo destino.

Todo lo que pidió James Rodríguez para ir a jugar a México

Fue sonada su llegada al país azteca. Una incorporación que acaparó todas las miradas y una vez confirmada su partida, vuelve a ser noticia por una serie de exigencias que solicitó el colombiano a los dirigentes de Club León. Peticiones de todo tipo para su bienestar y el de los suyos:

- Seguridad privada y equipo de guardaespaldas las 24 horas del día para él y su familia.

- Un coche blindado con chófer personal para sus desplazamientos por la ciudad.

- Un cocinero a su total disposición especializado en dieta colombiana y europea.

- Un preparador físico pagado por el club para uso personal.

- Una mansión que contara con piscina, gimnasio y un campo de fútbol para sus entrenamientos individuales.

- Viajar en vuelos privados en desplazamientos largos.

- Tener una sala privada dentro de las instalaciones del club para su descanso.

Los números de James en Club León

James abandonó el equipo mexicano habiendo disputado un total de 34 partidos (17 de Clausura, 14 de Apertura y tres de Leagues Cup) entre los que hizo cinco goles y dio nueve asistencias. Un balance pobre que dejó a los aficionados con ganas de más.

Decepcionado por no jugar el Mundial de Clubes: "Se desmotivó"

Una de las razones que han trascendido y que podrían estar en su mal bagaje sobre el terreno de juego, es la exclusión de Club León del Mundial de Clubes que se disputó este pasado verano en Estados Unidos. El conjunto mexicano era uno de los participantes pero la FIFA lo terminó excluyendo por el conflicto de multipropiedad con Pachuca y finalmente Los Ángeles FC ocupó su lugar.

Jordi Cortizo, excompañero de James que sí estuvo en el Mundial al haber fichado por Monterrey, reveló detalles sobre este tema: "Yo no estaba en el vestuario, pero entiendo que James llegó por el Mundial de Clubes, seguro de desmotivó y eso afectó al plantel", dijo.

E incidió en la decepción que esto pudo suponer para James: "Me tocó ir al Mundial con Monterrey, pero creo que sí impactó mucho porque un torneo así genera mucha expectativa. Sí fue un golpe duro. Al equipo le costó encontrar esa motivación o salir de la situación que pasó la institución. Tuvimos un golpe de realidad muy fuerte. Estamos en deuda con nuestra afición y con nosotros mismos. A nadie nos gusta estar así, tener estos resultados que tuvimos. Tenemos mucha sed de revancha, de hacer las cosas bien. Se está formando una familia y una identidad donde estamos jugando todos a lo mismo".