El guiño de Gabri Veiga al Atlético de Madrid para alimentar su fichaje

Mateu Alemany sondeó la incorporación del mediocentro gallego en los últimos días del mercado de enero y la intención es volver a la carga en verano

El Atlético de Madrid volvió a ser el gran animador del mercado del mercado de enero. Fueron muchos los frentes en los que trabajó Mateu Alemany para reforzar tanto el ataque como el centro del campo, arribando finalmente al Metropolitano Ademola Lookman, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas, tras un desembolso conjunto de 54 millones de euros. Pero fueron más las puertas tocadas por el director de fútbol rojiblanco, quedando algunas de ellas entreabiertas de cara a la próxima campaña.

Así, la idea es cerrar antes del verano el fichaje de Ederson, por el que la Atalanta no dio su brazo a torcer. Pero el pivote brasileño no es el único nombre que será retomado. A última hora también se tanteó la opción de Gabri Veiga y la intención es volver a la carga por el gallego, al que Alemany viene siguiendo de cerca desde que trabajaba en el FC Barcelona.

A Gabri Veiga le ilusiona el interés rojiblanco

En realidad, no se presentó una oferta como tal al Oporto. Solo se trató de un sondeo que el mediocentro ofensivo sí recibió con buenos ojos. A sus 23 años, y tras dos campañas en el Al-Ahli de Arabia Saudí, Gabri Veiga ha regresado este curso a Europa y se encuentra muy a gusto en el club portugués, con el que firmó hasta 2030. Pero el interés de un grande de LaLiga como el Atlético de Madrid le ha hecho especial ilusión.

El problema para la entidad rojiblanca fue que su presupuesto se limitaba a los 16 millones de fijo que aceptó el Elche por Rodrigo Mendoza. Y con esa cantidad, ni merecía la pena sentarse a negociar con el Oporto, que hace solo unos peses pagó 15 millones por el 90% del pase del ex del Celta de Vigo, que lo vendió a su vez por 30 kilos en 2023.

Los números de Gabri Veiga

Pero en el Metropolitano no descartan que en verano puedan darse otras circunstancias, siempre y cuando el de Porriño mantenga su actual rendimiento. De momento, ha participado en 31 encuentros entre todas las competiciones y suma cuatro goles y ocho asistencias en un total de 1.613 minutos de juego.

El 'me gusta' que delata a Gabri Veiga

Mientras tanto, el propio Gabri Veiga ha dado pie a su posible fichaje por el Atlético de Madrid mediante un gesto que podría ser anecdótico, pero que ha tenido un importante eco merced al altavoz de las redes sociales. En concreto, el gallego ha interactuado con la cuenta de Instagram @atleticouniverse, que publicó una imagen del antiguo Vicente Calderón para explicar una estadística del conjunto colchonero.

"La mejor racha del Atlético de Madrid de 13 victorias consecutivas en casa en una sola temporada de LALIGA ha terminado hoy (ante el Betis). Coincide con su mejor anterior, ambientada en 2014 en el Vicente Calderón", apunta dicho perfil utilizando datos de Opta. Pero la sorpresa ha sido el 'me gusta' de Gabri Veiga, algo que no ha pasado desapercibido para los aficionados rojiblancos, interpretándose como un guiño hacia el equipo que lo tiene en mente para el futuro.

https://www.estadiodeportivo.com/imagenes/ab332504-f280-4e60-b0a1-0db7d8327b0a_768x899.webp