James Rodríguez, nuevo refuerzo estrella de la MLS de cara al Mundial

James Rodríguez inicia una nueva etapa en su carrera tras cerrar su fichaje por Minnesota United, con la MLS y el Mundial 2026 como ejes centrales de su decisión

El futbolista colombiano James Rodríguez, de 34 años, ha definido el próximo capítulo de su carrera profesional. Tras quedar libre luego de su salida del Club León de México, el mediocampista ofensivo continuará su trayectoria en la Major League Soccer (MLS), donde ha cerrado su incorporación al Minnesota United. El acuerdo contractual lo vincula al club estadounidense hasta junio de 2026, con la posibilidad de extender el compromiso hasta diciembre del mismo año.

Esta decisión marca un punto clave en la etapa final de su carrera, no solo desde el aspecto deportivo, sino también estratégico, con la mirada puesta en el Mundial de 2026, el gran objetivo que aún persigue el ’10’ cafetero.

Una decisión pensada en el Mundial

La llegada de James a Minnesota no es producto del azar. Estados Unidos será uno de los países anfitriones de la próxima Copa del Mundo, junto a México y Canadá, y el jugador ha valorado especialmente factores como el clima, la geografía y el nivel competitivo de la liga. Establecerse en Norteamérica le permitirá una adaptación progresiva al entorno que encontrará en la cita mundialista.

El propio futbolista ha reconocido que este aspecto fue determinante en la negociación. Consciente de que se encuentra en una fase decisiva de su carrera, James busca regularidad, continuidad física y un entorno que le permita llegar en óptimas condiciones al torneo más importante a nivel de selecciones.

Un nuevo reto tras quedar libre

Luego de finalizar su contrato con el Club León el pasado 31 de diciembre, James Rodríguez se mantuvo sin equipo durante varios meses. En ese periodo, el colombiano continuó su preparación física y mantuvo comunicación constante con el seleccionador nacional, Néstor Lorenzo, quien valoró positivamente la opción de la MLS como destino competitivo.

Minnesota United apostó por su experiencia y talento, confiando en que su llegada pueda elevar el nivel deportivo del equipo y aportar liderazgo dentro y fuera del campo.

Un trotamundos del fútbol internacional

A lo largo de su carrera, James Rodríguez ha defendido los colores de once clubes en distintas ligas del mundo. Su recorrido incluye pasos por Portugal, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Catar, Grecia, Brasil, México y ahora Estados Unidos. Pocos jugadores sudamericanos pueden presumir de una trayectoria tan diversa en el fútbol internacional.

Si bien su talento nunca ha estado en discusión, la irregularidad y la falta de continuidad en algunos proyectos han marcado su camino. Aun así, su impacto en momentos decisivos, especialmente con la selección colombiana, sigue siendo indiscutible.

Un contrato flexible y un rol protagonista

El acuerdo con Minnesota United contempla una duración inicial hasta junio de 2026, con una cláusula que permite ampliar el vínculo hasta finales de ese año. Esta fórmula brinda flexibilidad tanto al club como al jugador, permitiendo evaluar rendimiento, adaptación y objetivos cumplidos.

En Minnesota, James tendrá un rol central, con protagonismo en el juego y liderazgo en el vestuario. El club confía en su calidad técnica, su visión de juego y su experiencia internacional para dar un salto competitivo en la MLS, una liga que continúa creciendo en visibilidad, inversión y nivel futbolístico.

Talento intacto en busca de estabilidad

La zurda de James Rodríguez sigue siendo sinónimo de creatividad, precisión y talento. A sus 34 años, el colombiano encara esta nueva etapa con ambición renovada y la intención de demostrar que aún puede marcar diferencias. La MLS se presenta como el escenario ideal para recuperar sensaciones, sumar minutos y consolidarse nuevamente como una pieza clave de la selección de Colombia.