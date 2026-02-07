El Girona cubre la baja de Ter Stegen y alcanza un acuerdo por el fichaje de Rubén Blanco

Míchel volverá a contar con tres porteros en su plantilla, tras la dura lesión del alemán y el exmeta del Celta de Vigo, que firma hasta final de temporada, competirá con Gazzaniga por un puesto en el once titular

El Girona ha reaccionado a tiempo a la baja de Ter Stegen, que fue operado en el día de ayer de la lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió en el encuentro de la pasada jornada ante el Oviedo, donde los de Míchel cayeron derrotados. En este sentido, la dirección deportiva ha entrado en el mercado de fichajes y ha cerrado la incorporación de Rubén Blanco, que se encuentra sin equipo tras su paso por el Olympique de Marsella. De esta manera, el meta español, que jugó en el Celta de Vigo ocho temporadas, volverá a LaLiga EA Sports.

Míchel pide un portero para el Girona

De esta manera, Míchel, en la rueda previa al partido contra el Sevilla, valoró la necesidad de tener un nuevo portero tras la lesión de Ter Stegen: "Siempre miro lo mejor para el Girona y voy con mi verdad por delante. Nunca les he fallado en este sentido y empatizo. No he hablado con Gazzaniga ni Vlad y siempre he dicho lo mismo cuando jugaba Gazzaniga por delante de Pau López o de Livakovic, no cambia ahora". En este sentido, sobre acudir al mercado de fichajes, el técnico del Girona apuntó que "estaría más tranquilo, no por la competencia, pero sí por si pasa alguna cosa con los dos que tenemos, que ya pasó cuando Vlad se lesionó en el tobillo. Tendríamos un problema porqué el titular en el filial no puede subir al primer equipo. Los estamos mirando". En este sentido, todo parece indicar que Gazzaniga saldrá bajo palos, en el once titular, para visitar a los de Almeyda en la tarde de hoy.

Sin embargo, Míchel tendrá nuevo portero de manera inminente, ya que el Girona ha cerrado el fichaje de Rubén Blanco, tal y como ha informado la Cadena SER. La misma fuente ha apuntado que la dirección deportiva ha llegado a un acuerdo con el portero español, que se encuentra sin equipo tras acabar contrato con el Olympique de Marsella. Por otro lado, el Diario AS ha informado que el meta va a firmar hasta final de temporada, aumentando la competencia en un puesto en el que se encuentran actualmente Gazzaniga y Krapyvtsov, además del lesionado Ter Stegen. Por ello, el gallego va a afrontar su segunda etapa en LaLiga EA Sports, ya que estuvo hasta ocho temporadas vistiendo los colores del Celta de Vigo, del que se marchó en 2023 para fichar por el equipo francés.

Rubén Blanco, de regreso en LaLiga EA Sports

Rubén Blanco podría debutar oficialmente con el Girona en la visita del Barcelona a Montilivi, que tendrá lugar el próximo lunes 16 de febrero a las 21:00. Los de Míchel recibirán al conjunto de Hansi Flick tras verse las caras esta jornada con el Sevilla, con el que le distancia un punto en la clasificación de LaLiga EA Sports. Con ello, el portero gallego volverá a una competición que ya conoce, por su pasado en el Celta de Vigo. De hecho, el meta disputó en la temporada 2020/2021 un total de 19 partidos en el campeonato doméstico, además de los 33 en la campaña anterior. De esta manera, Gazzaniga podría seguir estando en un segundo plano, pese a la dura lesión de Ter Stegen.