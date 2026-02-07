Tras intentarlo a última hora, el Valencia deja para verano el fichaje de Henry Camara

El club che aprovechó la ventana invernal para hacerse con varias perlas que han reforzado a su filial, siempre con vistas a que puedan dar el salto al primer equipo, pero no hubo tiempo material para cerrar la incorporación del delantero franco-guineano

El Valencia no solo ha aprovechando el mercado de enero para reforzar su primera plantilla con los fichajes de Umar Sadiq, Guido Rodríguez y Unai Núñez, quedando únicamente en el tintero la contratación del extremo diestro solicitado por Carlos Corberán. Además, Ron Gourlay y su nuevo dirección deportiva también han aprovechado para reforzar al Valencia Mestalla con varias promesas en las que hay depositadas muchas esperanzas.

Los fichajes del Valencia Mestalla

Así, al plantel que dirige Miguel Ángel Angulo han llegado el central keniano Amos Wanjala, del Torrellano; el también defensor portugués Pedro Gomes, libre tras rescindir con el Kapaz de Azerbaiyán; el mediocentro franco-argelino Mayssam Benama, mediante un traspaso en el que el Annecy se reserva un porcentaje de su pase; y el delantero Rubén Fernández, procedente del Deportivo de La Coruña.

No obstante, desde Mestalla estuvieron atentos al mercado hasta última hora e intentaron hacerse con una oportunidad para apuntalar el ataque, pese a que finalmente no se ha concretado la salida de Mario Domínguez a un equipo de superior categoría. Así, según informa EsportBase, se negoció con la Atalanta la incorporación del punta franco-guineano Henry Camara, de 19 años.

Una cesión con opción de compra

En concreto, se planteó como fórmula una cesión con opción de compra no obligatoria, viendo desde el club italiano con buenos ojos dicha operación siempre que la misma supusiera un ingreso económico, entre fijo y variables, además de querer conservar entre un 15% y un 20% de sus derechos pensando en una futura venta.

Sin embargo, no hubo tiempo material para articular el fichaje al surgir en el último día del mercado, descartándose por la imposibilidad de que los trámites llegasen a tiempo. Pero esto no quiere decir que el nombre del delantero internacional por Guinea, con la que estuvo en los Juegos Olímpicos de París, haya quedado olvidado. Muy al contrario, ambas partes se habrían emplazado a intentarlo de nuevo en verano.

Los números de Henry Camara

Henry Camara también se sentía atraído por la posibilidad de recalar en el Valencia, después de cumplir su cuarta campaña en una Atalanta a la que llegó desde la cantera del Amiens. Con el conjunto de Bérgamo, esta temporada está jugando tanto en el equipo sub 23 como en el sub 20 y el sub 19, con el que ha disputado la Youth League. En total, suma 22 partidos en los que ha firmado tres goles y dos asistencias, siendo incluso convocado por el primer equipo, aunque sin llegar a debutar, mientras era Ivan Juric su entrenador.

Con 191 centímetros de altura, el futbolista nacido en Bonneuil-sur-Marne destaca obviamente por su poderío físico, pero no solo es un delantero de área, sino que se adapta a jugar fuera de ella, atacando los espacios gracias a su gran zancada.