Los detalles del acuerdo entre Valencia y Deportivo de La Coruña por el goleador que también pretendía el Real Madrid

El club che se ha movido rápido para cerrar el fichaje del delantero juvenil Rubén Fernández, que estaba apartado en el filial del conjunto gallego por su negativa a continuar. El traspaso no conlleva ningún pago económico, pero sí existen bonus si llega al primer equipo

El Valencia sigue trabajando en el mercado invernal para cerrar principalmente la llegada de un central, posición en la que Corberán cuenta los mimbres justos, y un mediocentro, con el malí Aliou Dieng como el mejor colocado en estos momentos. Pero en Mestalla también miran al futuro para seguir apostando por jóvenes talentos. En este sentido, el CEO de Fútbol del club che, Ron Gourlay, ya dejó claro que dentro de su plan estratégico resulta fundamental sacar réditos deportivos y económicos de la Academia, por lo que su objetivo desde que aterrizó ha sido ampliar el número de ojeadores para hacerse con promesas que puedan acabar su proceso de formación en Paterna y dar el salto al primer equipo.

Pieri, Blagoev y Wanjala, tres fichajes de una tacada

Dentro de esa estrategia se enmarcan varios fichajes realizados en este mes de enero. Es el caso de Andreas Pieri, habilidoso mediocentro ofensivo de solo 15 años que ya es el capitán de la selección sub 17 de Chipre y ha aterrizado procedente del Agia Napa, que recibirá una asequible contraprestación económica por su traspaso. Junto a él, ha aterrizado también el atacante búlgaro Petar Blagoev, internacional sub 17 por su país que procede del Slavia de Sofía y reforzará en un primer momento al Juvenil B. En ambos casos había más clubes europeos pendientes de ellos.

Un paso por arriba, por su parte, estará Amos Wanjala, central de 20 años que llega directamente para el Valencia Mestalla tras destacar en Tercera RFEF con el AC Torrellano. El internacional sub 20 por Kenia firma por dos años para reforzar al equipo que dirige Miguel Ángel Angulo tras haber estado también en el punto de mira de Elche y UD Almería.

El Deportivo se queda con el 15% del pase de Rubén Fernández

A todos ellos, además, se une ahora Rubén Fernández, delantero de 18 años que era una de las perlas del Deportivo de La Coruña y se encontraba también en la agenda del Real Madrid. Ante esta dura competencia, el club che se ha movido rápido y ha alcanzando un acuerdo con el conjunto gallego para formalizar un traspaso que no lleva aparejado el pago de una cantidad fija, aunque sí se recogen una serie de bonus si el ariete acaba llegando al primer equipo.

Además, según EsportBase, el Deportivo se reserva en torno al 15% de su pase de cara a una futura venta, mientras que Rubén Fernández ha firmado un contrato hasta 2028 en el que se incluyen varias campañas más variables dependiendo de su evolución, incorporándose en primera instancia al Juvenil A.

El futbolista nacido en Caldas de Reis empezó la temporada formando parte de la plantilla del Fabril, primer filial del cuadro coruñés con el que ya debutó la pasada campaña. Sin embargo, pasadas las primeras jornadas de competición en Segunda Federación, el atacante fue apartado de la disciplina del equipo por motivos extradeportivos. Así, ha sido precisamente su falta de sintonía para seguir en Riazor lo que ha precipitado su salida. Pese a ello, el club gallego ha deseado al delantero, una de las mayores promesas de su cantera, “mucha suerte” en su nueva etapa profesional.

Los números de Rubén Fernández

La misma continuará en un Valencia que ha estado listo para hacerse con un goleador que la pasada campaña firmó 31 tantos en total: 23 en División de Honor, dos en Copa del Rey y seis en la Copa de Campeones. Esta misma campaña, además, también vio puerta ante el Salamanca en su tercer y último encuentro con la camiseta blanquiazul.