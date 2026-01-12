El Valencia ficha a una perla de Chipre que seguía media Europa

El jovencísimo mediocentro Andreas Pieri ya se encuentra en la capital del Turia y este mismo martes, cuando cumplirá los 16 años, podría hacerse oficial su incorporación a la Academia che

El Valencia tiene aún mucho trabajo por delante en este mercado de enero. Una vez concretado el ansiado regreso de Umar Sadiq para reforzar la delantera, los esfuerzos s centran en la llegada de un central que supla al lesionado Diakhaby, saliendo de nuevo a escena el nombre del suizo Aurèle Amenda, del Eintracht Frankfurt. También se busca a un pivote defensivo y un extremo. Pero al mismo tiempo, como ya avisó Ron Gourlay, existen "planes para seguir desarrollando talento joven".

El CEO de Fútbol del club che considera fundamental sacar réditos deportivos y económicos de la Academia y por ello su objetivo desde que aterrizó ha sido ampliar el número de ojeadores. En un fútbol cada vez más globalizado, el Valencia, como muchos otros clubes, no solo trabaja para captar a jóvenes talentos nacionales, poniendo sus ojos también en diferentes países para hacerse con promesas que puedan acabar su proceso de formación en Paterna y dar el salto al primer equipo. Sin ir más lejos, el pasado mes de noviembre envió a sus 'espías' a Mundial sub 17 de Qatar.

Ya estuvo a prueba en verano y convenció a todos

Dentro de esa política se enmarca el fichaje de Andreas Pieri, habilidoso mediocentro ofensivo de solo 15 años que ya es el capitán de la selección sub 17 de Chipre, dándose además por hecho que pronto dará también el salto a la sub 19. Sin duda, se trata de una de las grandes perlas del fútbol chipriota, de ahí el revuelo que ha levantado en su país su llegada al conjunto valencianista, donde ya estuvo a prueba el pasado verano, siendo el diario Kerkida el que ha destapado la noticia.

La normativa FIFA ha retrasado su fichaje

El departamento de captación che le viene siguiendo desde hace tiempo y le invitó a realizar una serie de entrenamientos, convenciendo plenamente a los técnicos. De hecho, el acuerdo está apalabrado desde entonces, pero ha habido que esperar a que cumpla 16 años, algo que hará mañana martes, para formalizar su incorporación. Cabe recordar en este sentido que la FIFA solo permite el traspaso de futbolistas de un país a otro a partir de esa edad, siempre contando con el consentimiento de sus padres al ser menos de 18 años.

Andreas Pieri ya se encuentra en la capital del Turia para firmar un contrato hasta 2028 y en principio su destino será el Juvenil B, aunque en la hoja de ruta trazada en Mestalla se espera que ya la próxima campaña ascienda al Juvenil A, sin perderlo de vista Miguel Ángel Angulo desde el primer filial.

Con ofertas de Grecia, Alemania e Italia

Sus desatacadas actuaciones en la sub 17 chiriiota en los recientes encuentros ante Filandia, Irlanda y Armenia había despertado el interés de otros clubes europeos. Según el periodista Ben Jacobs, de hecho, había equipos de Grecia, Alemania e Italia tras sus pasos. Pero tanto el jugador como su familia tenía claro que el Valencia es el lugar ideal para continuar con su progresión. Para ello, la entidad che ha tenido que llegar a un acuerdo con su club, el Agia Napa, que recibirá una asequible contraprestación económica.