Arbeloa 'se moja' con el adiós de la Superliga: "Es un acuerdo bueno para el fútbol"

El técnico del Real Madrid ha despejado la duda con el estado de Mbappé, ha explicado detalladamente la situación por la que atraviesa Carvajal y ha valorado en la evolución del equipo

El Real Madrid recibirá mañana a la Real Sociedad en el Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports. Los de Arbeloa recibirán a los de Pellegrino Matarrazo, que no han perdido hasta la fecha desde el cambio de entrenador. De esta manera, el técnico salmantino ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para explicar diferentes temas de actualidad que rodean a su equipo como el estado de Mbappé y la situación de Dani Carvajal, que se volvió a quedar sin minutos en la victoria ante el Valencia en Mestalla

Arbeloa destaca la amplitud de plantilla antes de la visita de la Real Sociedad

Arbeloa no ha dudado en elogiar a la Real Sociedad, que viene de ganar en San Mamés al Athletic Club: "El ritmo de la Real con el nuevo entrenador es espectacular. Han jugado ante grandes y están invictos. Son peligrosos y será muy difícil, somos conscientes. Tocará dar el mejor nivel, un día más". Por otro lado, sobre el adiós de la Superliga que anunció el Real Madrid, el técnico salmantino destacó que "el club se ha pronunciado en su comunicado y a ese me remito. Es un acuerdo bueno para el fútbol".

Por otra parte, Arbeloa fue preguntado por los "titularísimos" en el Real Madrid: "Tengo 25 jugadores y saco cada once pensando en si es el mejor para ese partido. Como dice un amigo mío, 'aquí el más malo es tan bueno como tú'. Todos saben que las oportunidades llegan y trabajan muy bien. Me gusta que tengan esa sensación. No me imagino más que el partido de mañana. Siempre hay margen para la mejora y evolución. En eso pienso. Estoy contento de cómo hemos entrenado esta semana y ojalá mañana salga un mejor partido que el anterior y peor que el siguiente". En este sentido, el entrenador del conjunto blanco comentó sus sensaciones sobre el estado de Asencio y Huijsen: En Valencia sacamos una defensa más joven que tres filiales en Primera RFEF. Tenemos jugadores con un potencial enorme, jugadores brutales, pese a la edad, que igual deberían estar en Primera RFEF y son internacionales. No es nada fácil ser defensa en el Real Madrid, sé de lo que hablo. Y estoy muy contento con ellos".

Arbeloa desvela su conversación con Carvajal

Arbeloa desveló una conversación con Dani Carvajal durante esta semana, del que habló de su estado físico: "Como con todos, me gusta hablar con ellos. Nos sentamos, hablamos; me gusta saber qué piensan. Está cada vez mejor. Ha sumado otra semana de entrenamientos y el máximo interesado en tenerlo a su mejor nivel, soy yo. Evidentemente". Por ello, el técnico del Real Madrid valoró si entiende que el futbolista este descontento con sus minutos: "No, mira. Para mí es algo del fútbol: jugador que no está teniendo los minutos que él quiere o que está jugando poco, no entendería que estuviese feliz con su situación".

En este sentido, Arbeloa siguió afirmando que "no hablo sólo de Carvajal, sino de cualquier futbolista. En esta plantilla todos quieren sumar dentro del campo, sentirse importantes. Si han llegado al Real Madrid, es porque en sus equipos han sido muy, muy importantes, muy destacados. Yo siempre les animo a trabajar cada día más fuerte en los entrenamientos y cuando alguien no está contento viene al sofá gris. No hay otra respuesta posible. Siempre, desde la unidad con el resto de los compañeros y anteponiendo el interés del equipo, al individual. Como está siendo en esta plantilla. Ese es el camino. Por último, Arbeloa confirmó la disponibilidad de Mbappé para recibir a la Real Sociedad: "Sí, está bien. Ha entrenado con el grupo y disponible para el partido de mañana".