Fran Beltrán explica su decisión de fichar por el Girona: "Me quedé donde sentí que me valoraban de verdad"

El nuevo jugador del conjunto de Míchel, tras poner punto y final a su etapa en el Celta de Vigo, ha sido presentado oficialmente, ante los medios de comunicación, donde ha explicado el por qué de su llegada a la entidad catalana

Fran Beltrán ya es nuevo jugador oficialmente del Girona. El centrocampista ha dicho adiós al Celta de Vigo y comienza una aventura en el equipo de Míchel, que viene de anunciar también los fichajes de Echeverri y Ter Stegen. De esta manera, el futbolista de 26 años ha comparecido ante los medios de comunicación para valorar su llegada al conjunto catalán, además de explicar su decisión de firmar por el club rojiblanco. Por su parte, Quique Cárcel, director deportivo de la entidad, ha querido tener unas palabras en la presentación del jugador madrileño.

El Girona destaca los detalles del contrato de Fran Beltrán

Por un lado, el Girona anunció en el día de ayer, de esta manera, el fichaje de Fran Beltrán: "El Girona FC ha llegado a un acuerdo con el Celta de Vigo para el traspaso de Fran Beltrán, que firma un contrato de 4 temporadas y media, hasta junio de 2030. Fran Beltrán Peinado nació el 3 de febrero de 1999 en Madrid. Formado en las categorías inferiores del Rayo Vallecano, debutó con el primer equipo madrileño con tan solo diecisiete años, consolidándose rápidamente como una de las grandes promesas del fútbol estatal en la posición de mediocentro".

Por otro lado, el Girona presumió de la trayectoria del Fran Beltrán hasta llegar al Girona: "Su rendimiento en el Rayo Vallecano le llevó a dar el salto al Celta de Vigo en el verano de 2018, club con el que ha acumulado una amplia experiencia en Primera División. En Balaídos, Beltrán se ha caracterizado por su regularidad, capacidad de trabajo, criterio con el balón e inteligencia táctica, actuando tanto como pivote defensivo como en roles más avanzados del centro del campo".

Fran Beltrán confiesa que hubo "alguna conversación" antes de formalizar su llegada

En este sentido, Quique Cárcel le dio la bienvenida al nuevo futbolista del Girona: Fran Beltrán: "Estamos muy contentos de su llegada porque teníamos una gran necesidad en el centro del campo y agradezco al Celta por el trato. Conoce muy bien al míster, tiene un recorrido contrastado en Primera y hemos avanzado la situación para que pudiera incorporarse al equipo". Tras ello, el exjugador del equipo de Giráldez comenzó hablando de cómo se trató su fichaje: "Llevábamos tiempo con esto. Habíamos tenido alguna conversación, por pequeña que sea, y cuando te valoran te dan ganas de venir. Estoy muy agradecido y creo que tenemos un buen equipo para hacer una gran segunda vuelta, con muchas ganas de hacerlo bien aquí y poder ayudar al equipo".

Por otra parte, Fran Beltrán mostró su opinión sobre Míchel y confesó que ya ha hablado con él: "Con Míchel hablé poco realmente, solo cuando nos enfrentábamos. El otro día hablé con él por primera vez, pero no me insistió mucho porque ya sabía que iba a venir A pesar de tener otras opciones, me quedé donde sentí que me valoraban de verdad. Me considero muy pasional, muy trabajador. Me da igual jugar de cinco o de ocho, solo quiero ayudar, siempre quiero más y voy a ayudar a todos para cumplir los objetivos".