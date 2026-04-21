Revés doble de la lista de convocados del Celta de Vigo para medirse al Barcelona

Tanto Ristic como Franco Cervi se han quedado fuera de la lista de convocados de Claudio Giráldez de cara al duelo ante los de Flick de este próximo miércoles. Tampoco entró por decisión técnica Manu Fernández ni por ser baja aún, Carl Starfelt

Franco Cervi es uno de los que no está en la lista del CeltaImago

Claudio Giráldez apuntó este mismo martes en la rueda de prensa previa al choque del Celta de Vigo ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou que tendría que hacer tres descartes de la lista de convocados para medirse a los culés. "Bajas Miguel y Carl. El resto está disponible, pero todavía quedaba algún jugador en camilla y prefiero esperar a que se vayan. Podré hablar con los físicos para mandarla, pero la mandaremos ahora en nada. Tenemos que hacer tres descartes", declaró el técnico de los vigueses.

El Celta de Vigo ha hecho oficial hace escasos minutos la lista de convocados y en ella se ve claramente qué jugadores tendrán sumamente complicado participar de aquí al final de temporada. Giráldez ha dejado fuera al lateral Mihailo Ristic, al central Manu Fernández y al atacante Franco Cervi. Tanto el argentino como el serbio apenas han contado con oportunidades en lo que va de campaña. En el caso del canterano, desde el pasado mes de marzo no participa con el Celta de Vigo.

Mihailo Ristic y Franco Cervi no cuentan para Claudio Giráldez en el Celta de Vigo

Mihailo Ristic, que cumplirá contrato el próximo 30 de junio, ha participado en un total de 13 encuentros entre Liga, Copa del Rey y Europa League. El serbio está viviendo su tercera temporada en el Celta de Vigo y su participación en Liga se ha ido reduciendo paulatinamente con el paso de los cursos. El defensa no juega con el Celta de Vigo desde el pasado 12 de marzo. El Celta de Vigo pagó en el verano de 2023 un montante de 1 millón y medio de euros.

En el caso de Franco Cervi, que al igual que Ristic también cumplirá contrato el próximo 30 de junio, parece aún más clara su salida del cuadro vigués ya que en Liga aún no ha debutado en lo que va de curso y solo ha participado en dos duelos de Copa del Rey y uno de Europa League.

Fue en Copa en diciembre del pasado año cuando Franco Cervi jugó sus últimos minutos hasta el momento con el Celta. En el caso de Manu Fernández, el canterano ha pasado de ser un habitual en los recambios para Giráldez pero desde el pasado mes de enero no cuenta de manera habitual para Giráldez y fue en marzo cuando disputó sus últimos minutos.

Mihailo Ristic conduce el balón en un partido del Celta de Vigo

La lista de convocados del Celta de Vigo frente al Barcelona

De este modo, la lista de convocados en la que no está el sueco Starfelt por no haberse aún recuperado de sus problemas físicos, es la siguiente: Iván Villar, Radu, Marc Vidal, Mingueza, Aidoo, Carreira, Moriba, Borja Iglesias, Fer López, Ferrán Jutglà, Aspas, Álvaro Núñez, Matías Vecino, Javi Rueda, Pablo Durán, Swedberg, Marcos Alonso, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez, Carlos Domínguez, Yoel Lago, Javi Rodríguez, Andrés Antañón y Jones El-Abdellaoui.