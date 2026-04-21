Giráldez, contundente con el mal momento de Borja Iglesias en el Celta de Vigo

El técnico justificó el nivel del delantero de Balaídos por haber tenido "menos rotación por diversos motivos". El ex del Real Betis suma 11 goles en Liga y un total de 15 añadiendo Copa del Rey y Europa League

Borja Iglesias es el referente ofensivo del Celta de Vigo tal y como reflejan los 15 goles que el delantero nacido en Santiago de Compostela ha marcado entre Liga, Copa del Rey y la Europa League. Pero también es una realidad que Borja Iglesias no está pasando por el mejor momento de la temporada con el Celta de Vigo de cara a portería ya que no marca desde el pasado 6 de marzo cuando firmó el único tanto de los gallegos en el 1-2 ante el Real Madrid.

Este martes, Borja Iglesias ha encontrado un importante apoyo en su 'jefe', Claudio Giráldez y es que el técnico del Celta de Vigo ha augurado un buen final de temporada para el delantero y al mismo tiempo ha tratado de encontrar una explicación por la bajada de rendimiento del gallego.

Giráldez cree en un buen final de temporada de Borja Iglesias

Claudio Giráldez fue cuestionado este martes en la previa del duelo ante el Barcelona de este próximo miércoles por el estado de forma de Borja Iglesias. El técnico olívico no dudó y apostó por la recuperación del gallego en el tramo final del curso: "Creo que nos va a aportar mucho de aquí al final de temporada, no tengo ninguna duda".

Giráldez también entendió como normal que en ciertos momentos de la temporada haya jugadores a los que no les salgan bien las cosas: "Creo que es normal que haya momentos en los que jugadores que han tenido mucha importancia o mucho peso encima de los hombros del equipo puedan tener momentos en los que no nos salen tan bien las cosas".

La Selección española condiciona el rendimiento de Borja Iglesias

Los buenos números de Borja Iglesias con el Celta de Vigo le han servido para que Luis de la Fuente cuente con él en las últimas convocatorias de la Selección española. Giráldez aludió a dichas convocatorias como un motivo más para el bajón físico del delantero: "Borja, encima, ha tenido mucho menos descanso porque ha ido con la Selección y creo que es de agradecer la temporada que ha hecho este año, la cantidad de goles que nos ha dado y las alegrías que nos va a dar de aquí al final de temporada, no tengo ninguna duda".

Por último y también mencionando a jugadores como Marcos Alonso, Starfelt (ahora lesionado) e Ilaix Moriba, Giráldez habló de la falta de rotación por diferentes motivos como un aspecto clave para que el propio Borja Iglesias haya llegado más justo a este final de temporada: "En este caso, creo que Borja, Marcos Alonso, Starfelt, Ilaix... son jugadores que han tenido quizá menos rotación por diversos motivos, por bajas en esas posiciones, porque así lo hemos decidido nosotros, y es lógico que puedan llegar un poquito más justos en este momento de la temporada. Y habrá que dosificar sus minutos para que, cuando nos los den, sean de calidad, y eso es lo que intentaremos hacer".

Los goles de Borja Iglesias en Celta de Vigo, Real Betis, Espanyol y Real Zaragoza

Borja Iglesias es un jugador de gol tal y como se puede observar en los números que arroja desde que se asentó en el fútbol profesional con el Real Zaragoza. Con los maños marcó 25 goles entre Liga (Segunda división) y Copa del Rey en la 2017/18. Para encontrar la temporada más goleadora de Borja Iglesias en Liga hay que ir a la campaña 2018/19 con el Espanyol y sus 17 dianas que provocaron que el Real Betis lo fichajes para jugar en Heliópolis. Esa campaña con los pericos, Borja Iglesias marcó un total de 20 goles, un registro que en la 2021/22 igualaría con el Real Betis contando la Copa del Rey y la competición continental.