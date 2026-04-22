Andrés Antañón: la polivalencia que enamora a Claudio Giráldez en el Celta de Vigo

El canterano de 19 años ya debutó como titular ante el Real Oviedo después de estrenarse en Primera ante el Girona. El técnico celtiña elogió su nivel en la previa del duelo ante el Barcelona

El Celta de Vigo mandó un mensaje al exterior cuando en marzo de 2023 tiró de Claudio Giráldez, que en ese momento era técnico del Celta Fortuna, para dirigir al primer equipo tras el fallido experimento con Rafa Benítez. El mensaje era que la apuesta celeste era por la cantera y que mejor forma de hacerlo que dándole galones a uno de los técnicos de Afouteza.

Más de tres años después se ve que el Celta de Vigo no se equivocó contando con Claudio Giráldez y su mano para sacar partido de una cantera que sigue dando sus frutos de manera constante. Sobre una de las últimas joyas de la cantera del Celta de Vigo quiso tener palabras positivas este pasado martes Claudio Giraldez en la previa del choque ante el Barcelona. El técnico elogió a Andrés Antañón, de 19 años y que ya sabe lo que es jugar con los mayores.

Andrés Antañon empieza a entrar en los planes del Celta de Vigo

Andrés Antañón, que cumplió el pasado 22 de enero 19 años, es uno de los últimos productos de la cantera del Celta de Vigo. A pesar de su juventud, Claudio Giráldez ya le dio la titularidad el pasado 12 de abril en el encuentro en el que los celestes recibían en Balaídos al Real Oviedo. El debut se tornó en amargo ya que los carbayones asaltaron el feudo vigués y se llevaron los tres puntos con un triunfo incontestable por 0-3. Antañón fue sustituido al descanso por Claudio Giráldez pero eso no significó que el técnico no estuviese satisfecho con su trabajo.

Así, este pasado martes, Claudio Giráldez elogió el papel de la cantera y quiso hacer mención especial a Andres Antañón: "Muy contento por Antañón, que ha debutado ya con nosotros y lo ha hecho con muy buenas actuaciones". Seguidamente, Giráldez prosiguió elogiando el nivel ofrecido por los jugadores que han subido desde la cantera y han participado en diferentes momentos de la temporada: "Pues con mucho optimismo, con mucho orgullo por el trabajo que se hace abajo, porque tengamos jugadores que petan a la puerta del primer equipo con fuerza. Contento por todos los jugadores que han venido a Copa del Rey, por el nivel que muestran cuando vienen".

La polivalencia de Andres Antañón de la que se aprovecha Giráldez

Andrés Antañón, además de jugar ante el Real Oviedo como titular, disputó casi 20 minutos ante el Girona. Pero Giráldez no destacó a Antañón por casualidad ya que el jugador del Celta Fortuna gusta mucho al técnico celeste por su polivalencia. Antañón juega habitualmente en el Fortuna como centrocampista pero Giráldez lo alineó en banda derecha en el choque ante el Real Oviedo. Por lo tanto, el Celta de Vigo tiene un proyecto de futuro con Antañón que habrá que seguir de cerca porque su polivalencia es hoy en día una característica muy cotizada en el fútbol moderno.

Siguiendo sobre la cantera, Giráldez dejó claro que la idea del Celta de Vigo es trabajar en la cantera para seguir siendo un club que se nutra de sus escalafones inferiores: "Es un poco el camino de lo que queremos ser como club. Y más allá de ganar o de estar en disposición de ganar ligas en la base o de poder jugar playoff, contento por el nivel de los jugadores y porque vemos que tenemos buena materia prima para poder seguir siendo un club de cantera".

Sin ir más lejos, el Juvenil A del Celta de Vigo se proclamó días atrás campeón del grupo A de División de Honor tras una escandalosa goleada por 13-0 al Solares y a final de temporada jugarán la Copa de Campeones. En lo que al Fortuna se refiere, están peleando por el ascenso en el grupo 1 de Primera RFEF.