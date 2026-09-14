Zverev, campeón del US Open, lo reconoce abiertamente: "Si Sinner y Alcaraz estuvieran sanos, tal vez yo no sería el mejor del mundo ahora"

El alemán ha aprovechado su momento y se ha consagrado como el mejor tenista del mundo en el año 2026 al haber ganado dos Grand Slams (Roland Garros y US Open). A pesar de ello, el de Hamburgo le guarda un enorme respeto al español y al italiano que han tenido problemas con las lesiones en esta temporada

Alexander Zverev se ha proclamado campeón del US Open. El alemán le ha puesto el broche de oro a una temporada en la que ha ganado dos Grand Slams (Roland Garros y el propio US Open) lo cual le confirma como el mejor tenista de la temporada. El de Hamburgo ha aprovechado la oportunidad que se le ha presentado en esta temporada debido a las lesiones de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner para alzarse con estos torneos importantes. A pesar de ello, Zverev mantiene los pies en el suelo y respeta mucho al español y al italiano, ya que no se considera el mejor tenista del mundo mientras sus dos rivales estén sano.

Alexander Zverev muestra su respeto a Carlos Alcaraz y a Jannik Sinner

Después de ganarle la final del US Open a Ben Shelton, Alexander Zverev atendió a los medios de comunicación los cuales le preguntaron si se consideraba el mejor tenista del mundo después de haber ganado 2 Grand Slams en esta temporada por los uno que han vencido Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Zverev reflexionó y dijo, en principio y por resultados, que sí. "Hay que tener en cuenta todo. Con Jannik Sinner lesionado y Carlos Alcaraz regresando de una lesión después de 4 meses… en este momento probablemente sí".

Sin embargo, Alexander Zverev puso un pero y es que el alemán se mostró consciente de que sus victorias han llegado con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz lejos de sus mejores rendimientos ya que están tocado físicamente. "Con ambos sanos y en su mejor nivel, tal vez no sería el mejor del mundo. Pero si decimos justo ahora con Jannik Sinner lesionado y Carlos Alcaraz regresando de una lesión, tal vez".

No hay que olvidar que Carlos Alcaraz se ha llevado cuatro meses sin jugar por culpa de una lesión de muñeca que le ha provocado regresar al US Open casi sin tiempo de preparación. De hecho, el español se perdió Roland Garros y Wimbledon. Por su parte, Jannik Sinner no ha estado presente en el US Open por una lesión de rodilla. Problemas físicos de los dos mejores jugadores del mundo que le han abierto la puerta al germano que no ha dejado escapar la oportunidad.

La recuperación de los dos tenistas, tanto de Carlos Alcaraz como de Jannik Sinner, va por muy buen camino. Ex jugadores como Rafa Nadal confían en que los dos jugadores regresen a su mejor nivel. "Veremos cómo evolucionan ambos, pero me parece que están muy bien".

Más allá de eso, Alexander Zverev también se decantó sobre quién es el mejor jugador del mundo de tenis para él. El alemán en este caso se quedó con Jannik Sinner que para él sigue por delante de todos porque perdía contra él todo tiempo, mientras que contra Carlos Alcaraz competía. "Hace 4 o 5 meses cuando ambos estaban sanos, no lo era. Perdía contra Sinner todo el tiempo. Si todos están bien, Sinner sigue por delante. Es tan simple como eso".